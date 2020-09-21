ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Євродепутати запропонували білоруської опозиції відкрити постійний офіс у Брюсселі

Брюссель, Понеділок 21 вересня 2020 16:03
Євродепутати запропонували білоруської опозиції відкрити постійний офіс у Брюсселі
Фото: будівля Європарламенту (facebook.com/europeanparliament)
Автор: Игорь Литвиненко

Євродепутати запропонували представникам білоруської опозиції відкрити постійний офіс у Брюсселі. Євросоюзу важливо мати постійний обмін інформацією з представникам демократичної Білорусі.

Про це під час слухань на засіданні комітету по закордонних справах Європарламенту заявив глава місії по зв'язках з країнами Східного партнерства Андрюс Кубілюс.

"Чи не пора розглянути можливість відкриття інформаційного офісу демократичної Білорусі в Брюсселі. Постійний обмін інформацією з Білоруссю вкрай важливий для інститутів ЄС", - повідомив Кубілюс.

Раніше РБК-Україна писало, що білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська виступила в Європарламенті. Вона впевнена, що протести в Білорусі можуть тривати тижні, місяці і навіть роки, поки Лукашенко не піде.

Також повідомлялося, що минулого тижня Європарламент схвалив резолюцію по Білорусі, в якій визнав Координаційну раду представницьким органом влади. При цьому після 5 листопада в ЄС перестануть визнавати Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика БілорусьоппозицияЄвропарламент
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся