Євродепутати запропонували білоруської опозиції відкрити постійний офіс у Брюсселі

Фото: будівля Європарламенту (facebook.com/europeanparliament)

Євродепутати запропонували представникам білоруської опозиції відкрити постійний офіс у Брюсселі. Євросоюзу важливо мати постійний обмін інформацією з представникам демократичної Білорусі.

Про це під час слухань на засіданні комітету по закордонних справах Європарламенту заявив глава місії по зв'язках з країнами Східного партнерства Андрюс Кубілюс.

"Чи не пора розглянути можливість відкриття інформаційного офісу демократичної Білорусі в Брюсселі. Постійний обмін інформацією з Білоруссю вкрай важливий для інститутів ЄС", - повідомив Кубілюс.

Раніше РБК-Україна писало, що білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська виступила в Європарламенті. Вона впевнена, що протести в Білорусі можуть тривати тижні, місяці і навіть роки, поки Лукашенко не піде.

Також повідомлялося, що минулого тижня Європарламент схвалив резолюцію по Білорусі, в якій визнав Координаційну раду представницьким органом влади. При цьому після 5 листопада в ЄС перестануть визнавати Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі.