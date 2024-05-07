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Евродепутаты требуют приостановить статус кандидата в ЕС для Грузии

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Более 30 евродепутатов написали письмо главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю с требованием приостановить статус кандидата для Грузии в связи с законом об иноагентах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Civil.ge.

"Продолжающееся недемократическое поведение грузинских властей, в частности их агрессивность в продвижении "российского" закона об иностранных агентах, глушение и применение силы против мирных демонстрантов, перешло все границы", - говорится в письме. 

При этом отмечается, что такое поведение еще больше усилило напряженность и поляризацию в грузинской политике и обществе, что идет вразрез с девятью
шагам, которые грузинское правительство взяло на себя, когда стране был предоставлен статус кандидата в члены ЕС и не может больше игнорироваться Европейским союзом.

"Мы призываем вас занять твердую позицию и принять следующие меры, которые станут четким сигналом для грузинских властям", - говорится в письме. 

Евродепутаты подчеркнули, что поведение грузинских властей и ведущей партии "Грузинская мечта" противоречит обязательствам страны-кандидата в члены ЕС.

"Поэтому статус кандидата должен быть приостановлен без дальнейшего прогресса в процессе вступления в ЕС", - говорится в документе. 

Помимо этого подписанты письма призывают:

  • пересмотреть финансирование ЕС государственного бюджета Грузии и правительственных программ;
  • немедленно провести промежуточную оценку прогресса Грузии в выполнении девяти шагов, изложенных в рекомендации Еврокомиссии.

Среди авторов письма Пятрас Ауштрявичюс (Литва), Виола фон Крамон-Таубадель (Германия), Ги Вергофстадт (Бельгия), Сандра Калниете (Латвия) и еще 27 евродепутатов.

Предыстория

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" недавно начала обсуждать в парламенте законопроект об "иностранных агентах". Законопроект предусматривает влияние властей на компании, получающие иностранное финансирование, что противоречит демократическим принципам.

Подобный законопроект уже был принят в авторитарном государстве Россия.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые протесты, и силы безопасности попытались разогнать демонстрантов.

Более детально о событиях в Грузии - в материале РБК-Украина.

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