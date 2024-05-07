Евродепутаты требуют приостановить статус кандидата в ЕС для Грузии

"Продолжающееся недемократическое поведение грузинских властей, в частности их агрессивность в продвижении "российского" закона об иностранных агентах, глушение и применение силы против мирных демонстрантов, перешло все границы", - говорится в письме.

При этом отмечается, что такое поведение еще больше усилило напряженность и поляризацию в грузинской политике и обществе, что идет вразрез с девятью

шагам, которые грузинское правительство взяло на себя, когда стране был предоставлен статус кандидата в члены ЕС и не может больше игнорироваться Европейским союзом.

"Мы призываем вас занять твердую позицию и принять следующие меры, которые станут четким сигналом для грузинских властям", - говорится в письме.

Евродепутаты подчеркнули, что поведение грузинских властей и ведущей партии "Грузинская мечта" противоречит обязательствам страны-кандидата в члены ЕС.

"Поэтому статус кандидата должен быть приостановлен без дальнейшего прогресса в процессе вступления в ЕС", - говорится в документе.

Помимо этого подписанты письма призывают:

пересмотреть финансирование ЕС государственного бюджета Грузии и правительственных программ;

немедленно провести промежуточную оценку прогресса Грузии в выполнении девяти шагов, изложенных в рекомендации Еврокомиссии.

Среди авторов письма Пятрас Ауштрявичюс (Литва), Виола фон Крамон-Таубадель (Германия), Ги Вергофстадт (Бельгия), Сандра Калниете (Латвия) и еще 27 евродепутатов.