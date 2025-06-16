Евро взлетел до максимума за 4 года: есть ли угроза доллару

За последние три месяца евро вырос на 11% по отношению к доллару, достигнув в 12 июня самого высокого уровня за почти четыре года - 1,1632 доллара.

Помимо того, что укрепление евро нанесет экспортерам еще один удар в дополнение к американским тарифам, оно может еще больше снизить цены на импорт.

Однако де Гиндос заявил, что обменный курс не был волатильным, а его укрепление не было быстрым. По его мнению, эти факторы является двумя ключевыми показателями.

"Я думаю, что обменный курс евро на уровне 1,15 доллара не станет большим препятствием", - сказал де Гиндос, бывший министр экономики Испании и старейший член правления ЕЦБ.

Резервная валюта?

Де Гиндос резко охладил пыл разговоров о том, что евро вскоре может бросить вызов статусу доллара как доминирующей мировой валюты.

Еврозоне по-прежнему не хватает необходимой финансовой архитектуры или оборонных возможностей, чтобы стать реальным конкурентом, и это также ограничит ее достижения.

"По моему мнению, роль доллара США как резервной валюты в краткосрочной перспективе не будет поставлена под сомнение", - заявил де Гиндос.

На доллар приходилось около 58% мировых валютных резервов по состоянию на конец 2024 года. Хотя это на 10 процентных пунктов меньше, чем десятилетие назад, доля евро не увеличилась с примерно 20%. Вместо этого выиграли менее крупные валюты.

Де Гиндос добавил, что, хотя чрезмерные государственные расходы и нестабильная политика в США поставили под сомнение устойчивость долга и статус доллара, в надежности Федеральной резервной системы США сомнений нет.

Он сказал, что ЕЦБ убежден, что недавно возобновленная поддержка доллара со стороны ФРС останется в силе, и что золотые резервы, хранящиеся некоторыми центральными банками блока в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, настолько надежны, что даже идея их перемещения в условиях текущих политических потрясений не возникла.