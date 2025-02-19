Евро вместо доллара. Когда и как Нацбанк планирует сменить "главную" валюту

Содержание:

Что предлагает НБУ

Украина должна в будущем перейти к привязке курса национальной валюты к евро (на сегодня это доллар США), если хочет стать частью Европейского Союза и иметь доступ к рынкам ЕС. Об этом 14 января заявила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова. "Это неотвратимое будущее, как и наше членство в Европейском Союзе", - сказала она в эфире одного из национальных телеканалов.

Сейчас НБУ сначала рассчитывает курс гривны по отношению к доллару, а затем определяет курс всех остальных валют, исходя из их курса к доллару. Например, НБУ посчитал, что курс гривны к доллару должен составлять 41,5 гривны за один доллар. При этом курс доллара к евро на международных валютных биржах складывается на уровне 0,95 евро за один доллар. То есть, 41,5 гривны стоит 0,95 евро, соответственно, одно евро - это 43,7 гривны. По такому принципу Нацбанк рассчитывает курс каждой валюты, привязываясь к ее стоимости по отношению к доллару. В этом и заключается роль доллара как валюты основной курсовой привязки.

"В будущем может произойти смена курсообразующей валюты... Такой валютой может стать евро", - сказал РБК-Украина в пресс-службе Национального банка, отметив, что речь не идет об отказе от гривны в пользу евро (как платежного средства), а лишь об изменении подхода, по которому НБУ будет рассчитывать курсы валют.

В НБУ подчеркнули, что продвижение Украины на пути к европейской интеграции дает основания по крайней мере ставить вопрос о целесообразности такого перехода, а возможное дальнейшее увеличение доли евро на валютном рынке может актуализировать этот вопрос в будущем.

"Национальный банк уже начал изучать и нарабатывать возможные подходы к рассмотрению этого вопроса, который имеет комплексный характер и требует качественной комплексной подготовки. Такие изменения - это не вопрос краткосрочной перспективы", - добавили в пресс-службе Нацбанка.

Предостережение экспертов

Доля евро в экспортно-импортных операциях растет, говорит экс-советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко. Он соглашается с целесообразностью будущего перехода к евро как курсообразующей валюте. По данным Государственной таможенной службы, в 2024 году наибольшие объемы экспорта в денежном выражении были осуществлены в Польшу (4,7 млрд евро), Испанию (2,9 млрд евро) и Германию (2,8 млрд евро), а больше всего Украина импортировала товаров из Китая (14,4 млрд евро), Польши (7 млрд евро) и Германии (5,4 млрд евро). То есть основными торговыми партнерами Украины, за исключением Китая, являются страны Евросоюза. Кроме того, помощь от ЕС также поступает в евро.

Крупнейшие торговые партнеры Украины в 2024 году (инфографика РБК-Украина)

"Большинство валюты, которая поступает в Украину по направлению "Поддержка дефицита государственного бюджета", идет в евро. На 2025 год мы ожидаем, что около 30 миллиардов евро будет поступать со стороны ЕС на покрытие дефицита госбюджета. Это опять будет таки евро. Поэтому было бы целесообразно, что Национальный банк перейдет к курсообразованию, ориентируясь на евро", - сказал Олег Устенко в комментарии для РБК-Украина. Однако, эксперт считает, что выбранное для обсуждения этого вопроса время - неудачное.

"Мы видим сейчас напряжение в США по отношению к любой валюте, кроме доллара. Я не думаю, что переход Украины на евро как курсообразующую валюту будет фактором риска, но все же какой-то дополнительной, даже капли напряженности сейчас создавать не стоит", - сказал эксперт, добавив, что Украине следует дождаться большей определенности относительно переговоров на пути интеграции в ЕС и в отношениях с США.

Экономист, профессор Национального университета "Львовская политехника" Алексей Другов выразил мнение, что сегодняшние заявления НБУ - это больше месседж на будущее.

"НБУ говорит, что не сегодня, не завтра, не до конца этого года, а только через определенный период времени произойдет движение к тому, что мы будем реализовывать большинство операций в евро... Это предупреждение о том, что когда-то в перспективе мы это сделаем", - сказал он РБК-Украина.

По мнению эксперта, такой переход возможен не ранее, чем через три года. "На сегодня мы имеем трехлетнее бюджетное планирование, соответственно на три года вперед все спланировано в долларах. Вряд ли сейчас есть целесообразность все резко менять, потому что это создаст большие проблемы в администрировании финансов в государстве. Но где-то через три года мы уже должны были бы больше перейти к евро", - говорит Другов.

Государственный бюджет сверстан на основе курса доллара, золотовалютные резервы НБУ исчисляются в долларах, большую долю этих резервов также составляют активы в долларах, много статистики ведется в валюте США, поэтому, по словам эксперта, такой переход будет требовать длительного времени.

Фото: Резервы НБУ исчисляются в долларах США (freepik.com)

Даже начав такие изменения, стоит принять во внимание несколько факторов. По информации и.о. исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Дмитрия Глинского, Украина много поставляет продукции на рынки Северной Африки, Ближнего Востока и Восточной Азии, на которых доминирует доллар. На доллар приходится две трети поступлений и половина выплат в структуре платежного баланса Украины, тогда как для евро эти показатели составляют треть поступлений и менее половины выплат.

"В страну поступает преимущественно доллар, а потребляем мы преимущественно в евро, учитывая значительный дефицит торгового баланса. Поэтому, на наш взгляд, целесообразным выглядит постепенный переход в сторону евро, возможно, с применением промежуточных бивалютных вариантов ориентации курса гривны", - сказал Глинский РБК-Украина.

Национальному банку также следует принять во внимание, что население традиционно держит свои сбережения в долларах. "В структуре срочных депозитов физических лиц в иностранной валюте на доллар США приходится 86%, а на евро лишь 14%", - добавил представитель Независимой ассоциации банков.

Мнение бизнеса

Свои предостережения также высказал и реальный сектор. Например, президент "Украинской зерновой ассоциации" Николай Горбачев отметил, что большинство зерновых контрактов обслуживаются в долларах.

"В настоящее время, бизнес не очень поддерживал бы такую инициативу потому, что торговая деятельность зерном ведется более чем на 90% в долларах. Для нас это более понятно", - сказал он в комментарии для РБК-Украина.

Николай Горбачев добавил, что экспорт зерна из Украины в Европу происходит в долларах, в то же время агрокомпании импортируют удобрения, семена и нефтепродукты непосредственно от производителей из Европы в евро.

"Возникает дисбаланс. Если бы Украина перешла на евро, тогда мы бы могли как получать, так и платить евро. А так мы получаем доллары, конвертируем их в евро и потом расплачиваемся с европейцами", - сказал он, добавив, что не стоит спешить с переходом к евро как курсообразующей валюте.

Менеджер комитетов Европейской Бизнес Ассоциации Виктория Бурдейна также обратила внимание на потенциальные проблемы компаний, которые имеют много контрактов в долларах. "Стоит прежде всего учесть валютные риски для бизнеса, который работает с долларом США. Он может столкнуться с дополнительными валютными колебаниями, что потребует адаптации стратегий хеджирования. В то же время компании, которые заключили долгосрочные договоры и сделки в долларах, могут потребовать пересмотра контрактных условий", - сказала она в комментарии РБК-Украина.

Собеседница также указала на необходимость адаптации ведения бухгалтерского учета и наличия на валютном рынке достаточной ликвидности в евро. Она выразила надежду на прозрачный и поэтапный переход, а также на открытый диалог бизнеса с НБУ и правительством для минимизации возможных рисков.

"Мы будем этот вопрос коммуницировать с рынком, это решение имеет комплексный характер, и поэтому оно требует довольно широкой дискуссии, глубокой экспертизы и анализа", - сказал в комментарии РБК-Украина глава НБУ Андрей Пышный.

Некоторые компании уже давно перешли на контракты в евро. "Для Carlsberg Ukraine такой переход не является новым. Еще 5 лет назад компания перевела 90% расчетов в евро", - сообщили РБК-Украина в компании. Там отметили, что до начала полномасштабной войны более 40% объема экспорта осуществлялось в Китай. Однако после российского вторжения Carlsberg Ukraine больше сфокусировалась на рынках Европы. И как результат - в 2024 году 90% продукции компания продала европейским партнерам.

Что будет с курсом доллара и сбережениями

Эксперты говорят, что переход на евро как на курсообразующую валюту не повлияет на курс евро или доллара, а соответственно и на сбережения населения. "Это решение не будет иметь никаких кратко- и среднесрочных последствий, как положительных, так и отрицательных. Ничего от этого не произойдет. Просто - это задел к тому, что Украина движется на пути присоединения к ЕС", - прокомментировал Олег Устенко.

Его мнение поддержал Алексей Другов: "Этот переход никак сейчас не повлияет ни на курс доллара, ни на курс евро". Он добавил, что на сегодня НБУ корректирует курс доллара, осуществляя его покупку или продажу на межбанковском рынке. При этом курс евро Нацбанк не трогает, ведь бюджет и другие показатели привязаны к доллару. "Поэтому курс доллара условно стабилен, а курс евро может сильно меняться. Когда мы перейдем к евро, тогда все будет наоборот - НБУ будет корректировать курс евро и он будет более-менее стабильным", - добавил Другов.

Фото: Нынешние шаги НБУ не повлияют на курс доллара или евро (Виталий Носач, РБК-Украина)

Соответственно, курс доллара станет менее стабильным, на что стоит обратить внимание большинства населения, которое держит сбережения в долларах. "Граждане, которые имеют свои сбережения в долларах, должны понимать, что в процессе этого перехода может уменьшиться волатильность курса евро-гривна и увеличиться волатильность для пары доллар-гривна, что стоит учесть при планировании собственных финансовых операций. Если переход будет происходить постепенно, резких колебаний на валютном рынке не должно происходить", - отметили в Независимой ассоциации банков.

На будущее Алексей Другов все-таки рекомендует часть своих сбережений держать в евро. "Это решение НБУ не будет влиять ни на 2025-й, ни на 2026-й годы, но если говорить о перспективе, когда люди формируют свои сбережения, не стоит все свои сбережения держать в долларе, надо 50 на 50 (доллар и евро). Это будет оптимальное решение", - считает он.

С учетом возрастающей роли ЕС как торгового партнера, финансового донора и нашего желания присоединиться к этому объединению, роль евро будет только расти. Эта очевидная реальность подтолкнула Национальный банк начать коммуникацию об изменениях, которые нас ждут в будущем. Но сами решения будут реализованы не скоро, они будут иметь постепенный характер и не будут шоковыми как для бизнес-сделок, так и для сбережений граждан