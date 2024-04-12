RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Евро упал к доллару до минимума с начала года: что стало причиной и каким будет курс

Фото: Курс евро к доллару упал до минимума (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Курс евро к доллару упал до самого низкого уровня в этом году, поскольку Европейский центральный банк, похоже, собирается снизить процентные ставки раньше Федеральной резервной системы США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Единая европейская валюта упала на 0,5% до 1,0676 доллара, самого низкого уровня с ноября. Ожидается самое большое недельное падение по отношению к доллару почти за год - на 1,5%.

Падение последовало за подтверждением чиновников ЕЦБ, что их не пугает более осторожный прогноз в США, где высокие показатели инфляции спровоцировали изменения настроений. Это привело к тому, что трейдеры сделали ставку на то, что ЕЦБ снизит ставку на четверть пункта в июне.

Тем временем денежные рынки отодвинули ожидаемую дату начала смягчения политики Федеральной резервной системы на одно заседание, до сентября.

"Падение евро до 1,07 доллара говорит нам о том, что снижение ставок в июне является прогнозируемым. Прорыв этого уровня станет важным шагом на пути к 1,05", - сказал Брэд Бектел , глава валютного отдела Jefferies в Нью-Йорке. Евро, скорее всего, достигнет этого уровня примерно в то время, когда ЕЦБ начнет смягчать политику, добавил он.

Роль евро в Украине

Отметим, в Украине традиционно валютой для сбережений и установления цен на некоторые товары являет доллар. По данным НБУ, за 2023 год банки ввезли в Украину 7,8 млрд наличных долларов, а евро - на 1,5 млрд в эквиваленте.

Однако рост роли евро в расчетах в Украине может привести к тому, что в скором будущем Национальный банк откажется от доллара как основной валюты курсовой привязки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс евроКурс доллара