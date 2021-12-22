Євро дорожчає другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 23 грудня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,80 гривень за євро. Це на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 23 грудня встановлено на такому рівні: 30,8084 гривень за євро (+0,0225 грн). При цьому курс євро на 21 грудня становить 30,7859 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, офіційний курс євро зростає другий день поспіль.
Скріншот bank.gov.ua
Міжбанк
На міжбанку курс ЄВРО у продажу виріс на 21 копійку до 30,87 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 30,85 гривень за євро.