RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Євро дешевшає. НБУ встановив курс на 6 грудня

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 6 грудня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,82 гривень за євро. Це на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 6 грудня встановлено на такому рівні: 30,8277 гривень за євро (-0,1161 грн). При цьому курс євро на 3 грудня становить 30,9438 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро знизився після зростання напередодні.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 30,87 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 30,85 гривень за євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс євроКурс НБУКурс гривні