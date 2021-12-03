Євро дешевшає. НБУ встановив курс на 6 грудня

Національний банк України (НБУ) на 6 грудня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,82 гривень за євро. Це на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 6 грудня встановлено на такому рівні: 30,8277 гривень за євро (-0,1161 грн). При цьому курс євро на 3 грудня становить 30,9438 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, офіційний курс євро знизився після зростання напередодні.
Скріншот bank.gov.ua
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 30,87 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 30,85 гривень за євро.