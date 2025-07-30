Евро по 55 гривен? Аналитики КИТ Group проанализировали возможные сценарии и назвали вероятные курсы

Эксперты рассмотрели три сценария развития событий на валютном рынке - от укрепления евро до его падения. В каждом из них описаны ключевые триггеры, вероятные курсы и сигналы, на которые могут ориентироваться бизнес, инвесторы и граждане.

На валютном рынке Украины растет интерес к евро как к активу с собственной динамикой и непредсказуемыми колебаниями. Как отмечают аналитики КИТ Group, еще недавно курс евро в основном просто дублировал долларовый тренд, однако сейчас ситуация кардинально изменилась.

"Сегодня евро - на распутье. У него появилась собственная динамика, своя геополитическая роль, свой круг симпатиков и вместе с этим - собственный набор рисков", - говорится в блоге КИТ Group.

Аналитики предупреждают: сейчас нет единого сценария развития событий, но каждый из трех базовых вариантов имеет свои четкие сигналы. Их своевременное считывание может помочь украинцам принимать обоснованные решения по покупке, продаже или сохранению позиций в евро.

В одном из сценариев вероятно резкое дальнейшее укрепление евро: в случае если Федеральная резервная система США начнет агрессивно снижать ставку, а Евроцентробанк останется в так называемой ястребиной позиции, осторожно намекая, что пауза в цикле снижения - надолго. На фоне политической турбулентности в США и поиска инвесторами более защищенных активов евро может превратиться в safe haven и значительно вырасти в цене.

"Пара EUR/USD легко взлетает за отметку 1,30, а в Украине курс евро прыгает до нового рекордного уровня - 55", - прогнозируют аналитики КИТ Group курс евро относительно гривны при таком сценарии.

Существует и противоположный сценарий - резкое ослабление евро, если экономика ЕС будет демонстрировать слабость, а ЕЦБ будет вынужден снижать ставки, чтобы избежать рецессии. В таком случае капиталы будут возвращаться в доллар.

"Пара EUR/USD катится к 1,05 и ниже, а в Украине курс проваливается до отметки 43-44 грн", - говорится в аналитическом обзоре.

Третий сценарий - умеренная стабилизация, которую эксперты считают наиболее вероятной, когда оба валютных центра (США и ЕС) будут действовать синхронно, макроэкономические показатели будут умеренно стабильными, а рынки - предсказуемыми.

При таком сценарии "пара EUR/USD колеблется в пределах 1,07-1,10, а в Украине курс "бросает якорь" рядом с отметками 45-46,5 грн".

Этот сценарий создает условия для валютного равновесия: евро не демонстрирует ни прорыва, ни обвала, оставаясь гибким инструментом для сбережений, спекуляций или диверсификации.

"Перед любым макротрендом рынок подает сигналы. Не всегда тревожные, но точно важные. Достаточно лишь научиться их читать", - подытоживают в КИТ Group.

Особое внимание аналитики уделили долгосрочным факторам неопределенности, среди которых - конкуренция между долларом и евро за статус глобальной резервной валюты. В первом квартале 2025 года доля евро в международных резервах выросла до 20,1%, что свидетельствует о потенциале для укрепления позиций валюты ЕС в глобальной финансовой архитектуре.

"Но если тренд на усиление евро сохранится, он может стать центром новой валютной экосистемы - с цифровым евро, развитием стейблкоинов на его основе..., новыми каналами расчетов", - отмечают в КИТ Group.

В блоге отмечается: сейчас ключами к эффективной валютной стратегии стали многосценарное планирование, внимательное отслеживание глобальных индикаторов и критическое мышление.