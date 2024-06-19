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Евро-2024: Швейцария вырвала ничью у сборной Шотландии

Фото: Джердан Шакири заслужил объятия партнеров (uefa.com)
Автор: Антон Федорцив

Шотландская сборная расписала ничью с национальной командой Швейцарии во втором туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы-2024, группа A, 2-й тур

Шотландия – Швейцария – 1:1

Голы: Мактоминей, 13 – Шакири, 26

 

С первых минут соперники решили не отсиживаться в обороне. Несколько активнее были швейцарцы, но открыла счет шотландская сборная. В быстрой атаке "Тартановой армии" Макгрегор отбросил назад Мактоминея, а его удар в касание подправил в собственные ворота Шер.

Альпийцы не сникли и продолжили поиски огрехов в редутах шотландцев. Долго ошибку ждать не пришлось. На 26-й минуте Ролстон отдал опрометчивую поперечную передачу, на которую среагировал Шакири и роскошным выстрелом с лета уложил мяч в девятку!

Сборная Швейцарии продолжила нагнетать опасность у ворот Ганна. Вот голкипер парировал удар Ндойе в дальний угол. Впоследствии последний даже отправил мяч в сетку после "свечи" Аканджи в штрафной, но за мгновение до этого попал в офсайд. А перед перерывом Ганн справился с выстрелом Джаки.

Инициатива оставалась за командой Мурата Якина и после перерыва. Швейцарская сборная могла забить усилиями Варгаса и того же Ндойе. Впрочем, в обоих случаях на высоте был вратарь "Тартановой армии". А на 67-й минуте Шотландия едва не вышла вперед – Хэнли после навеса Робертсона в падении попал в штангу.

В конце концов команды разошлись миром. Такой результат больше устраивает сборную Швейцарии. Альпийцы набрали 4 очка и гарантированно не опустятся ниже третьей строчки в группе A. Шотландская сборная записала в актив 1 очко и пока с математическими шансами на второе место – нужна уверенная победа над Венгрией и разгромное поражение швейцарцев от Германии в 3-м туре.

К слову, ранее Германия досрочно вышла в 1/8 финала Евро-2024 после победы над сборной Венгрии.

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Евро 2024