RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Евро-2024: Португалия в серии пенальти одолела сборную Словении в 1/8 финала

Фото: Словенцы выдержали напор Португалии на протяжении 120 минут (x.com/nzs_si)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Португалии в послематчевой серии одиннадцатиметровых победила национальную команду Словении на пути в четвертьфинал чемпионата Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы-2024, 1/8 финала

Португалия – Словения – 0:0 (пенальти – 3:0)

Нереализованный пенальти: Роналду, 105 (П)

 

Пиренейцы захватили инициативу в дебюте встречи. В стартовые четверть часа подопечные Роберто Мартинеса упустили несколько возможностей забить. В частности, Леау после навеса Фернандеша пробил в защитника, Диаш после стандарта ударил мимо штанги, а Фернандеш не успел запереть прострел Силвы.

В середине тайма напомнил о себе Роналду. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" сначала пробил головой в руки Облака, а затем со штрафного отправил мяч выше перекладины. В ответ Шешко перед перерывом дальним ударом размял Кошту. Не оформил гол в раздевалку Пальинья, пробив из полукруга штрафной мимо штанги.

На старте второй половины Элшник ударом от газона замкнул дальнюю штангу – выше ворот. На 55-й минуте Роналду разрядил пушку со штрафного, но Облак не без труда парировал мяч. Впоследствии Шешко в контратаке пытался убежать от Пепе и пробил мимо штанги со входа в штрафную.

Португалия продолжила контролировать мяч. Впрочем, атакующие выпады команды Мартинеса оказались предсказуемыми для словенцев. Лишь на 89-й минуте Жота классной передачей вывел Роналду на оперативное пространство, но нападающий под углом попал во вратаря.

В конце концов матч перешел в дополнительное время. В первом экстра-тайме напряжение достигло пика на 103-й минуте, когда Дркушич завалил в собственной штрафной Жоту – пенальти! К отметке подошел Роналду и пробил в правую сторону, но Облак перевел мяч в штангу ворот. А на старте второго экстра-тайма кипер вытащил из-под перекладины удар Пальиньи головой после штрафного.

После этого эпизода сборная Словении отодвинула эпицентр событий подальше от собственных ворот. Подопечные Матяжа Кека провели ряд острых атак, а самая большая опасность возникла со штрафным метров с 20-ти. Ветеран Иличич, однако, попал со стандарта в стенку. А на 115-й минуте "привез" Пепе. Потеряв мяч на собственной половине, он организовал для Шешко выход один на один с вратарем, но Кошта уверенно сыграл ногами.

Дошло до серии пенальти. Кошта потянул удар Иличича, а Роналду реабилитировался за предыдущий промах. Затем португальский кипер взял выстрел Балковеца. Фернандеш же хладнокровно переиграл Облака. Бывший "динамовец" Вербич не смог пробить Кошту, а Силва уверенно развел мяч и голкипера по разным углам и вывел сборную Португалии в четвертьфинал.

К слову, ранее Франция минимально одолела сборную Бельгии в 1/8 финала Евро-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евро 2024Португалия