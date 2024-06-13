Евро-2024: Польша, Нидерланды, Австрия и Франция – превью группы D турнира

Евро-2024, Группа D. Расписание матчей

Польша – Нидерланды – 16 июня, 16:00 ("Фолькспаркштадион", Гамбург)

Австрия – Франция – 17 июня, 22:00 ("Дюссельдорф Арена", Дюссельдорф)

Польша – Австрия – 21 июня, 19:00 ("Олимпиаштадион", Берлин)

Нидерланды – Франция – 21 июня, 22:00 ("Лейпциг Стедиум", Лейпциг)

Нидерланды – Австрия – 25 июня, 19:00 ("Олимпиаштадион", Берлин)

Франция – Польша – 25 июня, 19:00 ("BVB Штадион Дортмунд", Дортмунд)

Польша

Рейтинг ФИФА: 28-е место

Лучший результат на чемпионатах Европы: четвертьфинал (2016)

Главный тренер: Михал Пробеж

Капитан: Роберт Левандовски

Ведущий игрок: Петр Зелиньски

"Кадра" долгие годы оставалась командой для чемпионатов мира. Две "бронзы" на Мундиалях (1974, 1982) до сих пор согревают сердца польских болельщиков. Зато на чемпионат Европы сборная Польши впервые попала аж в 2008 году. Турнир этого года будет для национальной команды только четвертым, а вышли из группы поляки только на Евро-2016. Правда, дошли до 1/4 финала.

Впрочем, от грядущих соревнований ожидания невысокие. В квалификации к чемпионату Польша умудрилась финишировать только третьей, а в плей-офф отбора со скрипом прошла сборную Уэльса. Немного добавили оптимизма результаты спаррингов перед Евро-2024 – победы над Украиной и Турцией. В то же время настоящая эпидемия травм намекнула на недостатки в тренировочном процессе.

Наставник польской сборной Михал Пробеж принадлежит к сторонникам схем с тремя защитниками. На европейском первенстве можно ожидать различных вариантов вроде 3-5-2, 3-4-3 или 3-4-2-1. Выбор будет зависеть прежде всего от физического состояния Роберта Левандовски. Капитан и главный бомбардир сборной травмировался в спарринге против турецкой сборной и пропустит минимум 1 матч.

Бремя лидерства при отсутствии топ-форварда ляжет на Петра Зелиньски. Хавбек провел посредственный сезон за "Наполи", но еще год назад был среди кузнецов исторического Скудетто. Но и за сборную Польши дважды забивал в этом году. Тем более, что главная задача этого ветерана на поле – создавать моменты для других, а не реализовывать их.

Нидерланды

Рейтинг ФИФА: 7-е место

Лучший результат на чемпионатах Европы: чемпион (1988)

Главный тренер: Рональд Куман

Капитан: Вирджил ван Дейк

Ведущий игрок: Мемфис Депай

Вот уже 36 лет нидерландские болельщики ждут новых побед национальной команды на международной арене. После триумфального Евро-1988 (кстати, на немецкой земле) играли в финале ЧМ-2010, но не проходили дальше полуфинала на чемпионатах Европы. Три года назад вообще же опозорились вылетом в 1/8 финала.

Реанимировать сборную Нидерландов взялся Рональд Куман. Впрочем, пока изменения ограничиваются возвратом к канонической схеме 4-3-3. Ранее Луи ван Гал и Франк де Бур отказались от нее в пользу построения с тремя центрбеками, ссылаясь на отсутствие необходимых для такой формации исполнителей. Впрочем, кадровый потенциал с тех пор слишком лучше не стал.

Не добавляют оптимизма и травмы двух звезд в центре поля. Фрэнки де Йонг и Тен Копмейнерс уже уехали домой, поэтому в средней линии из громких имен разве что Джординио Вейналдум. Правда, ему уже 33 года, а прошлый сезон хавбек провел за аравийский "Аль-Иттифак". Посредственно отыграл год и номинальный центрфорвард Мемфис Депай.

Остается надеяться на прорыв нового поколения. 21-летний Хави Симонс расцвел в рядах РБ "Лейпциг", а старший на четыре года Тиджани Рейндерс неплохо освоился в "Милане". В то же время, для Коди Гакпо и Дензела Дюмфриса сезон оказался противоречивым. Куман обречен на кадрово-тактические мучения и, возможно, так и не сделает выбор формации и будет играть 4-3-3 против равных и слабее, а на Францию выйдет в схеме 3-5-2.

Австрия

Рейтинг ФИФА: 25 место

Лучший результат на чемпионатах Европы: 1/8 финала (2020)

Главный тренер: Ральф Рангник

Капитан: Марсель Забитцер

Ведущий игрок: Флориан Гриллич

В третий раз подряд европейское первенство посетила сборная Австрии. С крестным отцом целой плеяды тренеров во главе альпийская команда готова воспользоваться всеми осечками фаворитов. Ральф Рангник ради продолжения работы с австрийцами даже отказался от работы мечты для всех немецкоязычных специалистов – должности главного в "Баварии".

Именно в соседней Германии выступают большинство ведущих исполнителей Австрии. Особые надежды возлагают на Марселя Забитцера, который стал сотворцом безумного сезона "Боруссии" Д с финалом Лиги чемпионов. Его роль будет ведущей в любой схеме. Пока все ждут знаменитого гегенпрессинга Рангника, австрийская сборная еще определяется с формацией. Возможны сюрпризы вроде подзабытых 4-4-2.

Созидать на поле умеют и другие. К примеру, Флориан Гриллич стал лучшим ассистентом в составе "Хоффенхайма", а Конрад Лаймер оказался в основной обойме "Баварии". На опыт будут делать ставку в нападении. 30-летний Михаэль Грегорич будет конкурировать за место в основе с 35-летним Марко Арнаутовичем. "Подпирать" этих ветеранов будет 26-летний Максимилиан Энтруп, оформивший 16 мячей за "Хартберг" во всех турнирах.

Перспективы сборной Австрии на Евро-2024 будут зависеть от стартового поединка. Das Team будет сдавать экзамен Франции, которой даже проиграть не зазорно. А если австрийцы ухватятся за ничью, то откроют себе дверь в плей-офф. Тогда ключевым станет второй матч против сборной Польши. На этом отрезке команда Рангника пока убедительнее "Кадры".

Франция

Рейтинг ФИФА: 2-е место

Лучший результат на чемпионатах Европы: чемпион (1984, 2000)

Главный тренер: Дидье Дешам

Капитан: Килиан Мбаппе

Ведущий игрок: Антуан Гризманн

На третий европейский трофей нацелилась Франция. Команда Дидье Дешама почти 10 лет подходит к крупным турнирам в качестве одного из фаворитов. Пока лучше складывается с чемпионатами мира, где "трехцветные" дважды с разным результатом играли в финале. На континенте же особняком стоит домашний Евро-2016 с драматическим поражением от сборной Португалии в решающем матче.

Тренерский штаб французской сборной выбрал базовой схему 4-2-3-1. Так удается использовать максимум звезд на любимых им позициях. Килиан Мбаппе будет атаковать ворота Польши, Нидерландов и Австрии с левого фланга, а реанимированный Усман Дембеле будет накручивать оппонентов справа. В роли центрфорварда, вероятнее всего, выступит сверхопытный Оливье Жиру.

Особая роль отведена Антуану Гризманну. Его тактическая гибкость позволяет трансформироваться во второго нападающего, атакующего полузащитника, вингера и даже центрального хавбека. Плеймейкер сборной Франции, похоже, умеет на поле все – контролировать мяч и темп, отдавать и забивать. Самым показательным для него был предыдущий сезон, когда в чемпионате Испании Гризманн оформил 15 мячей и отдал 16 результативных передач.

Вместе с этими опытными бойцами подросла и молодая смена. Уильям Салиба (22 года), Эдуардо Камавинга (21), Уоррен Заир-Эмери (18) и Брэдли Баркола (21) приехали за опытом для новых свершений "трехцветных" на предстоящих форумах. Перспективы Франции выглядят безоблачными, по крайней мере, до полуфинала. Там команде Дешама "светит" противостояние с другим фаворитом – сборной Англии.

Прогноз РБК-Украина Sport для группы D

Сборная Франции стала безусловным фаворитом квартета D. На бумаге "трехцветные" столь сильны, что должны гарантировать выход в плей-офф после двух туров. В третьем же тренерский штаб вполне может предоставить передышку лидерам команды. Но даже такое обстоятельство вряд ли остановит от максимального количества очков на групповом этапе.

Нидерланды даже с кадровыми проблемами обязаны уверенно проходить в 1/8 финала. Конечно, польская и австрийская сборные постараются воспользоваться проблемами "оранжевых". Однако подбор исполнителей команды Кумана значительно превзошел обоих конкурентов. Очное противостояние Польши и Австрии, по всей видимости, станет матчем за жизнь в плей-офф.