Евро-2024: города и стадионы футбольного чемпионата

Чемпионат Европы начнется 14 июня поединком сборных Германии и Шотландии. Продлится турнир целый месяц – до 14 июля.

Организаторы соревнований выбрали 10 немецких городов для проведения Евро-2024. Матчи европейского первенства примут 10 стадионов. Функционеры временно переименовали ряд арен, ведь Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил использование спонсорских названий на время чемпионата Европы.

Матч-открытие Евро-2024 примет "Фусбаль Арена Мюнхен" в столице земли Бавария. В свою очередь финал состоится на "Олимпиаштадионе" в Берлине. Тем временем сборная Украины проведет поединки группового этапа первенства в том же Мюнхене, Дюссельдорфе и Штутгарте.

"Олимпиаштадион" (Берлин)

Культовая арена была построена еще перед Олимпийскими играми-1936. С тех пор стадион дважды модернизировали перед двумя чемпионатами мира (1974, 2006). Кроме финала Мундиаля-2006 "Олимпиаштадион" был ареной финала Лиги чемпионов и других соревнований. В течение года здесь хозяйничает берлинская "Герта", а владельцем стадиона остается правительство столицы.

"BVB Штадион Дортмунд" (Дортмунд)

Опытные болельщики знают домашнюю арену дортмундской "Боруссии" под названием "Вестфаленштадион". И никакие спонсорские соглашения "шмелей" этого изменить не могут. Стадион был построен в начале 70-х и с тех пор несколько раз реконструирован. Арена принимала и ЧМ-1974, и ЧМ-2006. В этом году клубный стадион примет 6 матчей, в том числе и полуфинал.

Фото: "Олимпиаштадион" и "BVB Штадион Дортмунд" (en.wikipedia.org)

"Дюссельдорф Арена" (Дюссельдорф)

Увеличение количества участников Евро-2024 было уместно для Дюссельдорфа. Столицу земли Северный Рейн-Вестфалия обошел Мундиаль-2006, хотя на месте устаревшего "Рейнштадиона" уже был построен нынешний стадион. 46-тысячная арена принадлежат магистрату, а главным оператором стадиона остается местная "Фортуна" из Второй Бундеслиги. Сборная Украины здесь встретится со Словакией.

"Фолькспаркштадион" (Гамбург)

Арена в портовом городе хорошо знакома украинским фанатам. Именно здесь домашние матчи в еврокубках в прошлом сезоне играл донецкий "Шахтер". Местные на этом стадионе видели поединки и двух чемпионатов мира, и Евро-1988. Пока самой громкой вывеской грядущего турнира здесь представляется поединок сборных Польши и Нидерландов. Правда, четвертьфинальная пара сможет их перебить.

"Арена АуфШальке" (Гельзенкирхен)

Построенный в конце 90-х домашний стадион "Шальке" во второй раз после ЧМ-2006 примет большой турнир. Здесь сыграют, возможно, ключевой матч группы B Евро-2024 между сборными Испании и Италии. Потенциально посетить промышленный город может и Украина. Если "сине-желтые" станут третьими в группе и выйдут в плей-офф, то поединок 1/8 финала, вероятно, сыграют в Гельзенкирхене.

"Кельн Стэдиум" (Кельн)

А вот здесь украинские футболисты уже бывали. Сборная СССР с Валерием Лобановским во главе и с более чем десятком исполнителей из киевского "Динамо" и "Днепра" одолела Нидерланды на старте Евро-1988. Зато сборная Украины в брюхе "РайнЭнергиШтадиона" одолела Швейцарию в легендарной серии пенальти имени Александра Шовковского на ЧМ-2006. Потолок арены в этом году – матч 1/8 финала.

Фото: "Дюссельдорф Арена", "Фолькспаркштадион", "Арена АуфШальке" и "Кельн Стэдиум" (en.wikipedia.org)

"Лейпциг Стэдиум" (Лейпциг)

Еще одна знаковая арена для отечественного футбола. Именно здесь Украина дебютировала на чемпионатах мира в 2006-м, получив "холодный душ" от сборной Испании (0:4). На Евро-2024 пока главной приманкой стадиона РБ "Лейпциг" станет противостояние Нидерландов и Франции на групповом этапе. И не стоит забывать, что этот стадион – единственный восточногерманский на турнире.

"Фусбаль Арена Мюнхен" (Мюнхен)

Домашний стадион мюнхенской "Баварии" стал вторым по значимости в Германии. Здесь состоится матч-открытие и один из полуфиналов. Значителен он и для сборной Украины. Именно здесь подопечные Сергея Реброва будут стартовать на чемпионате Европы против Румынии 17 июня. Если же "сине-желтые" выиграют группу E турнира, то вернутся в Мюнхен на поединок 1/8 финала.

"Франкфурт Арена" (Франкфурт-на-Майне)

Очередной стадион с историей. Здесь играли матчи ЧМ-1974, Евро-1988, Мундиаля-2006 и дали сотню концертов поп-идолы. Почти 50-тысячная арена в этом году примет пять поединков. В частности, один из матчей группового этапа здесь сыграет сборная Германии против Швейцарии. А домашним стадионом станет для сборной Словакии, которая здесь выступит минимум дважды.

"Штутгарт Арена" (Штутгарт)

Стадион в сердце немецкого автопрома видел немало. В частности, и победы "украинизированной" советской сборной на памятном Евро-1988. Команда Валерия Лобановского здесь обыграла Италию с голами Геннадия Литовченко и Олега Протасова. На ЧМ-2006 немецкая сборная на местной арене завоевала бронзовые награды в противостоянии с Португалией. На Евро-2024 сборная Украины в Штутгарте завершит групповой этап поединком против Бельгии.

Фото: "Лейпциг Стэдиум", "Фусбаль Арена Мюнхен", "Франкфурт Арена" и "Штутгарт Арена" (en.wikipedia.org)