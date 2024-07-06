Евро-2024: Франция в серии пенальти обыграла сборную Португалии в 1/4 финала

Чемпионат Европы-2024, 1/4 финала

Португалия – Франция – 0:0 (пенальти – 3:5)

В дебюте встречи команды не форсировали событий. Первый полумомент возник на 17-й минуте, когда Фернандеш протянул мяч к штрафной и пробил мимо ворот с рикошетом. "Трехцветные" же до перерыва так и не смогли организовать что-то опасное у владений Кошты.

В начале второго тайма Эрнандес прорвался по флангу и прострелил на дальнюю штангу, но Коло Муани не смог акцентированно пробить. Ответ сборной Португалии был двойным. Сначала Фернандеш заставил поработать Меньяна выстрелом в дальний угол, а затем голкипер справился с добиванием Роналду после удара Витиньи.

Франция организовала еще два момента. Коло Муани вырвался на оперативное пространство, но не смог отправить мяч за линию. Далее Камавинга с подбора не попал в створ ворот. На 74-й минуте такая же участь постигла и удар Дембеле после смещения с фланга. Безрезультатным оказался и финальный штурм от португальцев – овертайм.

Подопечные Роберто Мартинеса владели инициативой и в первой 15-минутке. Французская же команда "села" в глубокую оборону, поэтому выход на расстояние удара уже был подвигом. Реальную возможность пиренейцы создали и при таких условиях, но удар Леау в касание метров с семи заблокировал Упамекано.

Второй экстра-тайм начался с опасного удара Фелиша головой после навеса Консейсау. Сборная Франции ответила неточными выстрелами Дембеле и Баркола с дистанции. А на последней минуте Мендеш не пробил Меньяна с линии штрафной. В конце концов дело дошло до серии пенальти. Для сборной Португалии – второй на турнире этого года.

Начали команды уверенно – Дембеле и Роналду реализовали свои попытки. Ударом по центру ворот забил и Фофана, а Силва отправил мяч под перекладину. На неловкой высоте для вратаря пробил и Кунде. В свою очередь Фелиш попал в штангу. Баркола вывел Францию вперед, разведя мяч и Кошту по разным углам. Мендеш пушечным выстрелом оставил Португалию в игре, но Эрнандес был точным и вывел "трехцветных" в полуфинал.