RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Єврейській конфедерації засудили марш у Києві на честь СС "Галичина"

Автор: РБК-Україна

Єврейська конфедерація України засуджує проведення маршу вишиванок у Києві на честь 78-ї річниці створення дивізії "Галичина". Організація вимагає притягнення до відповідальності тих, хто пропагує подібними заходами неонацизм.

Про це йдеться в заяві ЄКУ.

"У нинішньому році виповнюється 80 років з тієї пори, коли Київ був захоплений гітлерівськими військами. І ось центральними вулицями української столиці знову пройшов зігуючий натовп шанувальників дивізії ваффен СС "Галичина", що входила до складу нацистських військ під час Другої світової війни. Багато киян обурені цією ходою, а також діями тих, хто дозволив цю мерзенну неонацистську витівку", - йдеться в заяві.

В ЄКУ зазначають, що шість років тому Верховна рада прийняла закон, в якому говорилося не тільки про боротьбу з комуністичною ідеологією, а й з неонацизмом. Однак, на ділі ті, хто трощив пам'ятники комуністичним вождям, і не думали протистояти проявам неонацизму в Україні.

"Це і призвело до того, що неонацисти знахабніли до такої міри, що влаштовують ходи на честь есесівських підрозділів, злочинна діяльність яких засуджена Нюрнберзьким трибуналом", - додали в Конфедерації.

Також в конфедерації нагадали, що сьогодні представники різних гілок української влади багато говорять про необхідність протиборства ворожій пропаганді.

"Але чи замислювалися ті, хто дозволив неонацистський марш у Києві, який подарунок вони зробили цій самій ворожій пропаганді? І якої непоправної шкоди завдали репутації України у світі? Єврейська конфедерація України рішуче засуджує проведення неонацистського шабашу в Києві, і вимагає притягнення до відповідальності тих, хто потурає неонацистам", - резюмували в організації.

Нагадаємо, 28 квітня в центрі Києва провели марш вишиванок на честь 78-ї річниці створення дивізії "Галичина". За тим, що відбувалося, стежили правоохоронці, заходи контролю були підвищені.

Попри діючі в столиці жорсткі карантинні обмеження, захід був досить багатолюдним - зібралися сотні громадян.

Учасники ходи несли символіку дивізії" Галичина", УНА-УНСО," Карпатської Січі", Добровольчого українського корпусу, організації" Сокіл", а також державні прапори.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київмарш