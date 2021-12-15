Єврейські організації в Америці закликали Україну приєднатися до IHRA

Вільям Дарофф, Генеральний директор Конференції президентів найбільших єврейських організацій Америки, від імені американських євреїв підтримав ухвалення Україною Закону про антисемітизм. Він також закликав Україну долучитися до Міжнародного альянсу пам'яті жертв Голокосту (IHRA).

Про це Дарофф заявив під час третього KYIV JEWISH FORUM , який уже втретє відбувається за ініціативи президента Єврейської конфедерації України, віцепрезидента Всесвітнього Єврейського Конгресу Бориса Ложкіна .

"Доля наших єврейських братів і сестер у всьому світі має велике значення для єврейської громади Америки. Наш зв'язок з цією частиною світу особливо гострий, оскільки багато хто з нас веде свій родовід з цього регіону", - заявив Дарофф.

За його словами, відданість єврейському життю у всьому світі є пріоритетом для Конференції президентів найбільших американських єврейських організацій - 53 національних єврейських організацій, які представляють увесь спектр релігійного, політичного та ідеологічного життя американських євреїв.

"Ми вітаємо прийняття цього року в Україні закону про антисемітизм і просимо український уряд зробити ще один крок, офіційно прийнявши визначення IHRA", - зазначив Вільям Дарофф.

Він наголосив, що боротьба з антисемітизмом необхідна не лише євреям, а й усьому суспільству, оскільки "ніхто не застрахований у середовищі, де вільно поширюється ненависть".

"Американські єврейські організації продовжуватимуть захищати Державу Ізраїль від делегітимізації та зміцнювати відносини між діаспорою та єврейською державою, у тому числі тристоронні відносини між Ізраїлем, Україною та Сполученими Штатами", - сказав генеральний директор Конференції президентів найбільших єврейських організацій Америки.

Вільям Дарофф подякував також президентові України Володимиру Зеленському за сприяння у створенні меморіалу в Бабиному Яру, який допоможе зберегти правду про Голокост і, таким чином, запобігатиме зростанню антисемітизму.

"Ми раді, що президент Зеленський офіційно схвалив це від імені українського уряду, і з нетерпінням чекаємо нарешті завершення будівництва меморіалу в Бабиному Яру", - сказав Дарофф.