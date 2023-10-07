Еврейская конфедерация Украины осудила террористическую атаку ХАМАС на Израиль
Еврейская конфедерация Украины шокирована и возмущена агрессивным нападением террористов ХАМАС на Израиль утром 7 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Еврейской конфедерации Украины.
"Мы, евреи Украины, заявляем решительный протест против жестоких действий арабских террористов. Сегодня в праздник Симхат Тора и Шемини Ацерет - праздник Торы - когда весь мир радуется окончанию чтения Книги Жизни и счастья Благословения Всевышнего на добрый успешный 5748 год, призываем мир восстать против террористов арабского ХАМАСа, убивающих мирное население Израиля", - заявили в конфедерации.
Как отметили в организации, народ Израиля не видел такой жестокости более 30 лет.
"Украинские евреи заявляют о своей поддержке народа Израиля и украинских беженцев в Израиле", - добавили в конфедерации.
Что происходит в Израиле
Утром 7 октября боевики террористической группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля из Сектора Газа. В то же время боевики устроили массированный ракетный удар по городам Израиля.
По последним данным, в результате атаки террористов погибли более 100 жителей Израиля и более 900 получили ранения.
По состоянию на сейчас Армия обороны Израиля зашла во все города на границе с Сектором Газа, которые сегодня захватывали боевики ХАМАС, и проводит зачистку. Завершить зачистку территории Израиля от боевиков планируется к концу субботы.
Все подробности нападения ХАМАС на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина.
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