Еврейская конфедерация Украины осудила террористическую атаку ХАМАС на Израиль

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Еврейской конфедерации Украины.

"Мы, евреи Украины, заявляем решительный протест против жестоких действий арабских террористов. Сегодня в праздник Симхат Тора и Шемини Ацерет - праздник Торы - когда весь мир радуется окончанию чтения Книги Жизни и счастья Благословения Всевышнего на добрый успешный 5748 год, призываем мир восстать против террористов арабского ХАМАСа, убивающих мирное население Израиля", - заявили в конфедерации.

Как отметили в организации, народ Израиля не видел такой жестокости более 30 лет.

"Украинские евреи заявляют о своей поддержке народа Израиля и украинских беженцев в Израиле", - добавили в конфедерации.

Что происходит в Израиле

Утром 7 октября боевики террористической группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля из Сектора Газа. В то же время боевики устроили массированный ракетный удар по городам Израиля.

По последним данным, в результате атаки террористов погибли более 100 жителей Израиля и более 900 получили ранения.

По состоянию на сейчас Армия обороны Израиля зашла во все города на границе с Сектором Газа, которые сегодня захватывали боевики ХАМАС, и проводит зачистку. Завершить зачистку территории Израиля от боевиков планируется к концу субботы.

Все подробности нападения ХАМАС на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина.

Реакцию Украины и мира на события в Израиле можно узнать по ссылке.

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