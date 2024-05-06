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Евлаш: россияне пытаются атаковать ночью, но погода на стороне Украины

Фото: Илья Евлаш, спикер Воздушных сил ВСУ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы пытаются в основном атаковать ночью. Впрочем, сейчас ночи становятся короче, в связи с чем даже сейчас погода на стороне Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илью Евлаша в эфире телемарафона.

Как рассказал Евлаш, преимущественно тактика террористов заключается в запуске БпЛА с разной периодичностью. В то же время придумать что-то оригинальное на 3 год полномасштабной войны - враг не способен. Все дроны программируются россиянами, которые перед этим изучают и анализируют опыт, который был получен во время предыдущих атак

"Они пытаются атаковать ночью. Но из-за того, что сейчас уже сутки увеличиваются, времени на использование таких беспилотников все меньше и меньше. Поэтому даже сейчас погода будет на нашей стороне", - добавил Евлаш. 

Массированные обстрелы Украины

В течение последних недель Российская Федерация усилила массированные удары по территории Украины с целью нанесения как можно большего ущерба энергетической инфраструктуре и не только. В связи с чем вопрос усиления противовоздушной обороны стал еще более острым. 

Как пример, в ночь на 6 мая россияне применили против Украины 13 ударных БпЛА типа Shahed-131/136. Дроны были запущены с северного направления. Во время отражения атаки удалось уничтожить 12 вражеских БпЛА в Сумской области.

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