"єВідновлення" расширяют на оккупированные территории. Пилотный проект стартовал в Мелитополе

Цель проекта - установить по результатам такого обследования факт их уничтожения. Это, в свою очередь, необходимо, чтобы расширить программу компенсаций "єВідновлення" для граждан, жилье которых находилось на оккупированных территориях.

Место проведения пилотного проекта - Мелитополь, но в дальнейшем, при его успешности, в программу будут включаться и другие населенные пункты Украины, находящиеся во временной оккупации.

"В постановлении, вступившем в силу 14 ноября, прописан порядок реализации этого экспериментального проекта. Если его результаты покажут, что этот метод обследования уничтоженного жилья - дистанционное зондирование Земли, окажется действенным, его будут применять для обследования уничтоженного жилья и в других оккупированных населенных пунктах. В частности, в Мариуполе", - сообщила она.

Проект продлится в течение трех месяцев со дня вступления в силу постановления Кабмина №1185. Его участниками выступают исполнительный орган Мелитопольского городского совета и Запорожская областная военная администрация. Координатор экспериментального проекта - Мининфраструктуры.

Источниками финансирования, по словам Шуляка, являются средства международной технической помощи в рамках программ помощи и грантов ЕС, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений, а также других источников, не запрещенных законодательством.

Как будут проводить обследование разрушенного жилья в Мелитополе

Для организации обследования с применением информационных продуктов дистанционного зондирования Земли исполнительным органом Мелитопольского городского совета будет создаваться специальная комиссия, состоящая из представителей исполнительного органа и общественности.

При таком обследовании комиссия может использовать:

оригиналы (заверенные копии) материалов аэросъемки, дистанционного зондирования Земли разных съемочных систем, содержащих снимки объектов;

обработанные подлинники снимков, представленные в виде визуальных изображений;

фотоматериалы повреждений объектов (в частности, фотоматериалы, содержащиеся в информационных сообщениях, представленных в соответствии с Порядком представления информационного сообщения о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины).

Обследование уничтоженного жилья таким образом будет производиться в случае, если заявитель будет подавать заявление о предоставлении компенсации.

Напомним, 16 ноября в Украине презентовали методику разработки программы комплексного восстановления территории территориального общества (ПКВ).

Она стала результатом пилотного проекта программы USAID DOBRE, целью которого была разработка программ комплексного восстановления территорий нескольких украинских территориальных общин, завершившихся в конце октября 2023 года.