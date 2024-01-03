"єВідновлення" расширяется: заработал компенсационный механизм за разрушенное жилье

"Я надеюсь, что мы увидим и первые сделки купли-продажи недвижимости с использованием жилищного сертификата. Для нас было важно запустить компенсации, связанные непосредственно с разрушенным жильем. На сегодня мы видим огромное количество и заявлений, и информационных сообщений. У нас есть и соответствующая статистика: Донецкая, Харьковская, Херсонская, Киевская, Черниговская области. Это те области, где больше всего зафиксировано именно не поврежденное, а разрушенное жилье", - сообщила Шуляк.

Нардеп также отметила, что украинцы больше всего хотят победы, достойной оплаты труда и собственного, не поврежденного дома, куда можно вернуться.

"Мы сейчас видим, что достаточно большое количество находящихся за рубежом украинцев, у которых повреждено или разрушено жилье, готовы возвращаться в Украину, когда будет решена их жилищная проблема", - добавила Шуляк.

По ее словам, уже сформировано 1826 сформированных жилищных сертификатов.

"Это только первый шаг. Надеемся, что они будут сформированы и сгенерированы гораздо больше уже в 2024 году. 1826 жилищных сертификатов - более 3,3 млрд грн, которые на сегодня государство предоставит, чтобы выполнить свои обязательства по этому компенсационному механизму ", - подчеркнула Шуляк.

Руководитель парламентского комитета добавила, что активно продолжает работать программа "єВідновлення", которая была запущена в мае 2023 года и касалась выплаты целевых средств людям, имеющим поврежденное жилье.

"Мы начинали выплачивать по 200 тысяч гривен. Сейчас эта программа расширена. Можно получать до 350 тысяч, если это повреждение квартиры, и до 500 тысяч, если это поврежден частный жилой дом", - проинформировала Шуляк.

В 2023 году парламентом также были приняты изменения в основной закон, который ввел компенсации за поврежденное, разрушенное жилье.

"Благодаря этим изменениям с 1 января 2024 года люди, которые за свой счет сделали ремонт, не дожидаясь помощи государства, смогут получить компенсацию на уровне с людьми, которые получают ее за поврежденное жилье. У нас достаточно много обращений по этому поводу. Надеюсь, в 2024 году это будет еще один этап, который присоединится к реализации есть Восстановление", - резюмировала Шуляк.