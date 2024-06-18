"єВідновлення" пора расширить, ведь оккупанты используют промедление в свою пользу, - Шуляк

Украина должна как можно быстрее расширить программу "єВідновлення" для граждан, чьи дома расположены на временно оккупированных территориях (ТОТ) и предоставить компенсации за уничтоженное жилье. Промедление с этим играет на руку оккупационному режиму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение к премьер-министру главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

По ее словам, в конце апреля оккупационные власти сообщили о якобы расширении своей программы компенсации для жителей Бахмута и Соледара.

Оккупанты обещают выплачивать компенсацию как за уничтоженное, так и за поврежденное жилье, но на сегодня все это остается на уровне промоакции - выплаты для жителей Мариуполя и Волновахи, которые якобы начали оккупанты еще в конце 2022 - начале 2023 года, так и остаются на уровне обещаний. . Однако именно эти громкие анонсы заставляют потерявших надежду людей начать отчаиваться в помощи собственного государства.

"На днях я официально обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять неотложные меры по обеспечению выполнения требований нашего Закона о компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье (программа "єВідновлення"). В частности, относительно жилых объектов на территории проведения боевых действий или находящихся на временно оккупированной территории и обеспечить финансирование мер по предоставлению компенсации.

Она также подчеркнула - оккупанты используют все возможные варианты, чтобы привлекать на свою сторону как можно больше украинцев. И промедление в расширении программы "єВідновлення" - одна из таких возможностей.

"Взять к примеру Соледар и Бахмут. О начале приема заявлений на компенсацию там оккупанты заявили еще в апреле. Людям предлагать приехать с документами во временно оккупированный Шахтерск и получить деньги и тысячи владельцев жилья в этих населенных пунктах поверили лживым обещаниям и подали заявления. Однако за два месяца после этого заявления в сети мы не нашли никаких данных или отчетов о выплатах компенсаций жителям Бахмута или Соледара от оккупационных властей. То есть насколько исправно выплачивают эти деньги - неизвестно", - отметила Шуляк.

При этом нардеп подчеркивает - самопровозглашенный главарь так называемой "ДНР" официально признал, что с реальными выплатами в Соледаре и Бахмуте пока дела обстоят не очень - из-за военных действий комиссии оккупационных властей не могут обследовать жилье, или то, что от него осталось. И это - прекрасный повод для того, чтобы выплаты так и оставались на уровне обещаний.

Украина, по ее словам, должна не словом, а делом поддержать своих граждан, большинство из которых сознательно выбрали жизнь дома и переехали на подконтрольную территорию, потеряв жилье на малой родине.

"У нас есть возможность обследования разрушенного и поврежденного жилья, расположенного на ТОТ, несмотря на то, что временно не контролируем эту территорию и комиссии физически не могут попасть туда, чтобы обследовать жилье. Недавно Минвосстановление провело в Мелитополе успешный эксперимент по обследованию такого жилья дистанционно - с помощью Спутниковых снимков, аэро- и фото-съемки и средств дистанционного зондирования земли. И такой способ обследования оказался эффективным.

По ее данным, от граждан, чье жилье расположено во временно оккупированных Мариуполе, Волновахе, Бахмуте, Соледаре и т.п., уже получены десятки тысяч информационных сообщений об уничтоженном или поврежденном жилье. Все эти люди уже давно с нетерпением ждут возможности подать заявление на компенсацию "єВідновлення". Более того, во время публичных консультаций, которые в конце прошлого года Елена Шуляк совместно с партнерами проводила для понимания направлений улучшения программы, запрос на расширение "єВідновлення" звучал чаще всего.

"Оккупанты пользуются нашими колебаниями, давая людям лживые обещания. Поэтому учитывая последние примеры их якобы расширения программы компенсаций для Бахмута и Соледара, Украине нужно ускориться с тем, что мы так долго откладывали. Это вопрос справедливости и сигнал для Правительства о том, что дальше медлить нельзя", - подчеркнула Шуляк.