RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Эвертон" подписал звездного конкурента для Миколенко: он брал титул с Фергюсоном

Фото: Эшли Янг стал "ириской" (evertonfc.com)
Автор: Антон Федорцив

Универсальный исполнитель с опытом выступлений в сборной Англии Эшли Янг оказался в ливерпульском "Эвертоне".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

38-летний англичанин стал первым новичком "ирисок" в летнее трансферное окно. Ветеран может сыграть на позициях правого и левого защитника, а также в полузащите слева.

Янг заключил с Эвертоном контракт на 1 год. На Гудисон Парк он переехал в статусе свободного агента. После сезона 2022/23 бирмингемская "Астон Вилла" решила не продолжать сотрудничество с опытным исполнителем. За мерсисайдцев он будет играть под 18-м номером.

В прошлом сезоне Янг сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Ранее он защищал цвета миланского "Интера", "Манчестер Юнайтед", той же "Астон Виллы" и "Уотфорда". Универсал стал чемпионом Англии с МЮ (2012/13) и Италии в рядах "нерадзурри" (2020/21).

Ранее другой левый защитник "Эвертона" Миколенко не попал в состав "ирисок" на сборы в швейцарских Альпах. Впоследствии оказалось, что украинец пропустит часть подготовки к грядущему сезону из-за повреждения. Статистика воспитанника "Динамо" в сезоне 2022/23 – в общей сложности 35 поединков.

К слову, ранее разобрали топ-10 свободных агентов окна трансферов лета-2023.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭвертонЧемпионат Англии