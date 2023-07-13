"Эвертон" подписал звездного конкурента для Миколенко: он брал титул с Фергюсоном

38-летний англичанин стал первым новичком "ирисок" в летнее трансферное окно. Ветеран может сыграть на позициях правого и левого защитника, а также в полузащите слева.

Янг заключил с Эвертоном контракт на 1 год. На Гудисон Парк он переехал в статусе свободного агента. После сезона 2022/23 бирмингемская "Астон Вилла" решила не продолжать сотрудничество с опытным исполнителем. За мерсисайдцев он будет играть под 18-м номером.

В прошлом сезоне Янг сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Ранее он защищал цвета миланского "Интера", "Манчестер Юнайтед", той же "Астон Виллы" и "Уотфорда". Универсал стал чемпионом Англии с МЮ (2012/13) и Италии в рядах "нерадзурри" (2020/21).

Ранее другой левый защитник "Эвертона" Миколенко не попал в состав "ирисок" на сборы в швейцарских Альпах. Впоследствии оказалось, что украинец пропустит часть подготовки к грядущему сезону из-за повреждения. Статистика воспитанника "Динамо" в сезоне 2022/23 – в общей сложности 35 поединков.