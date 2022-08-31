"Евертон" Миколенка не втримав перемогу над "Лідсом", "Челсі" зазнав другої поразки: відео

Англія, Прем'єр-ліга, 5-й тур

"Лідс" – "Евертон" – 1:1

Голи: Сіністерра, 55 – Гордон, 17

"Саутгемптон" – "Челсі" – 2:1

Голи: Лавія, 28, Армстронг, 45+1 – Стерлінг, 23

У Лідсі "іриски" забили швидкий м'яч зусиллями Гордона. Молода надія "Евертона" розпочав гольову атаку мерсисайдців на лівому фланзі та залучив до її організації Макніла та Івобі. На фініші ж сам форвард технічно переграв голкіпера в ближньому бою.

"Павичі" відігралися після перерви. Сіністерра отримав пас Ааронсона, який до цього самотужки не зумів переграти Пікфорда, та пробив точно в нижній кут з-за меж штрафного майданчика. Завадити колумбійцю не зміг Віталій Миколенко... Більше команди не забивали, хоча нагоди мали і "Лідс", і "Евертон".

Український оборонець вкотре відіграв усі 90 хвилин. Провідні статистичні портали виставили Миколенку посередню оцінку. Зокрема, SofaScore оцінив гру українця на 6,6 балів, FotMob – на 6,8, а WhoScored – на 6,5.

Зате в портовому Саутгемптоні глядачі побачили не тільки більше голів, а й перемогу своїх улюбленців. Проте, першими забили гості зі столиці. Це Стерлінг із другої спроби вивів "Челсі" вперед після неузгоджених дій оборони та голкіпера "Сотона".

Та господарі відігралися вже за п'ять хвилин. Ворд-Прауз подав кутовий, а Лавія підхопив м'яч на лінії карної зони та потужним пострілом залишив поза справами Менді. А другий гол "святі" забили в роздягальню – Армстронг без перешкод прийняв м'яч у центрі штрафного та фактично розстріляв ворота "Челсі".

Після перерви "Саутгемптон" цілком міг забити і втретє, але лондонці зуміли вберегти власні ворота. А ось попереду "сині" були геть інертними і за винятком напівнагоди Брої нічого не створили.