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"Евертон" із Миколенком в основі не втримав перемогу над "Брентфордом"

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Лондон, Субота 27 серпня 2022 19:08
"Евертон" із Миколенком в основі не втримав перемогу над "Брентфордом" Фото: Віталій Миколенко був активним в атаці мерсисайдців (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Бойовою нічиєю з "Брентфордом" завершився виїзний поєдинок ліверпульського "Евертона" в 4-му турі англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 4-й тур

"Брентфорд" – "Евертон" – 1:1

Голи: Янельт, 84 – Гордон, 24

"Евертон" приїхав у передмістя Лондона за першою у новому сезоні АПЛ перемогою. Досі мерсисайдці набрали лише 1 пункт за три стартові тури, зігравши внічию з "Ноттінгем Форест".

"Іриски" зуміли відкрити рахунок на 24-й хвилині. Гордон у центрі штрафного майданчика отримав розрізний пас від Коуді та лівою пробив точно в правий нижній кут.

Господарі зуміли відігратися під час фінального відрізку матчу. На 84-й Льюїс-Поттер подав кутовий, а Янельт із близької відстані переправив м'яч у сітку ногою. Попри всі старання, змінити рахунок жодна з команд так і не змогла.

Українець Віталій Миколенко традиційно вийшов у старті "Евертона". Оборонець провів на полі 86 хвилин. Його замінив Рубен Вінагре.

До слова, форвард МЮ Роналду отримав варіанти з поверненням до чемпіонату Італії.

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Эвертон Чемпіонат Англії
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