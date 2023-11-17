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"Эвертон" Миколенко поплатился снятием очков в АПЛ за финансовые нарушения: что произошло

Фото: "Ириски" потеряли 10 очков в чемпионате Англии (facebook.com/Everton)
Автор: Антон Федорцив

Независимая комиссия строго наказала ливерпульский "Эвертон" за нарушение правил прибыльности и устойчивого развития (PSRs). Команда Шона Дайча оказалась в зоне вылета английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт АПЛ.

"Ириски" лишены десяти очков в турнирной таблице чемпионата Англии. Наказание вступило в силу сразу после обнародования.

Премьер-лига подала жалобу на клуб и передала дело независимой комиссии. Функционеры зафиксировали нарушение "Эвертоном" финансовых правил в сезоне 2021/22. В прошлом месяце комиссия установила, что расчет PSRs "Эвертона" в сезоне 2021/22 привел к убыткам в размере 124,5 млн фунтов. В то же время максимальный порог был зафиксирован на уровне 105 миллионов.

Как следствие, комиссия применила против мерсисадцев спортивные санкции. "Ириски" потеряли 10 пунктов и опустились в зону вылета АПЛ. Теперь в активе "Эвертона" всего 4 очка.

На прошлой неделе подопечные Дайча обыграли "Кристал Пэлас" на выезде (3:2). Счет во встрече открыл украинец Виталий Миколенко. Статистика защитника в нынешнем сезоне Премьер-лиги – 8 поединков, 2 гола.

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