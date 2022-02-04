На Евересті за чверть століття розтанув 2000-річний льодовик

На найвищій горі світу Еверест через зміну клімату розтанув її найвищий льодовик Хумбу. Лід, який формувався на льодовику близько двох тисяч років, розтанув приблизно за 25 років - в 80 разів швидше, ніж наростав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження в журналі NPJ Climate and Atmospheric Science.

У 2019 році група дослідників відвідала льодовик і зібрала зразки з його ядра. Вони встановили дві найвищі в світі метеостанції, щоб зрозуміти, чи впливає глобальне потепління на найбільш віддалені льодовики.

Дослідники заявили, результати підтвердили, що зміна клімату з вини людини не тільки досягла найвищих точок на Землі, але і порушила критичний баланс, який забезпечують засніжені поверхні.

Дослідження показало, що як тільки льодовик оголився, він втратив близько 55 метрів за чверть століття. Він перетворився зі снігового покриву в переважно лід. Це перетворення означає, що льодовик більше не може відображати сонячне випромінювання, що прискорює його танення.

Це прискорення може призвести до погіршення кліматичних наслідків, зокрема, до частих лавин і висихання джерел води, від яких залежить життя 1,6 млрд людей, що проживають біля гірських хребтів. Прискорене танення також ускладнить проведення експедицій на Евересті.