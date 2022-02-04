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На Евересті за чверть століття розтанув 2000-річний льодовик

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П'ятниця 04 лютого 2022 20:53
На Евересті за чверть століття розтанув 2000-річний льодовик Фото: на Евересті за чверть століття розтанув 2000-річний льодовик (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

На найвищій горі світу Еверест через зміну клімату розтанув її найвищий льодовик Хумбу. Лід, який формувався на льодовику близько двох тисяч років, розтанув приблизно за 25 років - в 80 разів швидше, ніж наростав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження в журналі NPJ Climate and Atmospheric Science.

У 2019 році група дослідників відвідала льодовик і зібрала зразки з його ядра. Вони встановили дві найвищі в світі метеостанції, щоб зрозуміти, чи впливає глобальне потепління на найбільш віддалені льодовики.

Дослідники заявили, результати підтвердили, що зміна клімату з вини людини не тільки досягла найвищих точок на Землі, але і порушила критичний баланс, який забезпечують засніжені поверхні.

Дослідження показало, що як тільки льодовик оголився, він втратив близько 55 метрів за чверть століття. Він перетворився зі снігового покриву в переважно лід. Це перетворення означає, що льодовик більше не може відображати сонячне випромінювання, що прискорює його танення.

Це прискорення може призвести до погіршення кліматичних наслідків, зокрема, до частих лавин і висихання джерел води, від яких залежить життя 1,6 млрд людей, що проживають біля гірських хребтів. Прискорене танення також ускладнить проведення експедицій на Евересті.

Нагадаємо, Гренландія та Антарктика тануть у шість разів швидше, ніж у 1990 роках через глобальне потепління.

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