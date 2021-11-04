Евальд Рабен з нагоди святкування 90-ї річниці

Цього року Група Рабен святкує 90-у річницю. Я розмірковував про те, як все починалось. Чим пишаюсь.

На мій погляд, один з найважливіших моментів у моєму житті відбувся напередодні Різдва 1989 року, коли я сказав батькам, що їду до Польщі. Це був час змін у Східній Європі, і я хотів бути частиною цього. Мій батько шукав когось, хто міг би поїхати на Схід, до Польщі, щоб відкрити там справу. Я переїхав до Польщі, коли мені було 22 роки, і я вважаю, що це був найкращий момент у моєму житті для прийняття цього рішення, оскільки все почалося саме там. Я скористався цією можливістю, що було дуже важливим для мене та у значній мірі змінило моє життя. У 1991 році компанії було вже 60 років, нею керував мій дідусь - засновник, а пізніше її очолили мої батьки. У той час це була ще дуже маленька компанія в Нідерландах, в якій працювало близько 30 осіб. Але перший крок було зроблено на початку 90-х, коли я прийняв це рішення поїхати до Польщі. На початку це були важкі часи, але вони були найкращими для навчання.

Наприклад, зараз ви можете знайти в будь-якому місці склад, який ви можете орендувати, склад класу А. На початку 90-х років не було доступним нічого. Тож першим складським приміщенням для зберігання, яке ми сьогодні називаємо контрактною логістикою, був старий сарай, орендований у фермера, який зазвичай використовувався для сушіння зерна. Це був сарай площею 700 квадратних метрів, але підлоги там не було. Тому ми самі встановили підлогу.

Ми починаємо у певній точці, але не знаємо точно, куди ми прийдемо, але зараз ми є лідером ринку, і в Групі Рабен працює близько 10 000 чоловік.

Я відчуваю задоволення і гордість, коли бачу, що люди розвиваються всередині компанії. Люди на певному етапі починають свій шлях у Рабен і крок за кроком ростуть всередині компанії. Пізніше вони очолюють відділ, об'єкт або усі об'єкти у країні. У такі моменти я дуже пишаюся тим, чого вони досягли. Наш бізнес полягає у тісній співпраці з людьми, розумінні робочих процесів, командній роботі, та найголовнішим є тісна взаємодія з клієнтами. Ми продаємо обіцянку, і ця обіцянка повинна бути виконана. Люди, які орієнтовані на послуги і люблять працювати з клієнтами і обслуговувати їх, чудово розвиватимуть бізнес.

Друга важлива річ полягає в тому, що нам потрібно розуміти робочі процеси. Це є гарантією успіху. І третя важлива річ полягає в тому, що ми повинні мати можливість обслуговувати клієнтів. Клієнт займає центральне місце в нашій компанії. Якщо ми з'єднаємо всі ці три елементи разом, то досягнемо успіху. Ми маємо дуже просту приказку щодо цього: ми називаємо це "люди з драйвом". Це як футбольна команда. Саме команда досягає успіху, команда, яка спрямовує нас вперед, і ми дійсно поважаємо її.

Для мене велика честь і гордість бути лідером для 10 000 чоловік, а також те, що я можу бути генеральним директором Групи Рабен і отримувати задоволення від роботи з людьми та клієнтами. Це є дійсно значним для мене.

Зараз ми відзначаємо 90-у річницю Групи Рабен. Через 10 років ми станемо більш сильними в Європі, ми відкриємось у декількох нових країнах і просуватимемо нашу компанію далі. Ми будемо продовжувати працювати над інноваціями, оскільки хочемо відрізнятися від конкурентів як більш інноваційна компанія. Ми будемо гнучкими, можливо, навіть більш гнучкими і швидкими, ніж зараз. Я дійсно хочу зберегти ДНК Групи, що ми називаємо "люди з драйвом", на тому ж рівні, що і сьогодні.

www.raben-group.com.