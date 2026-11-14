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Евакуированные из Олешков проходят реабилитацию в Закарпатье и рассказывают об оккупации

07:07 14.11.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Евакуированные из Олешков проходят реабилитацию в Закарпатье и рассказывают об оккупации Фото: люди с Олешек (Закарпатская ОГА)
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Жители временно оккупированных Олешек Херсонской области, которых удалось эвакуировать на подконтрольную Украине территорию, получают медицинскую, социальную и психологическую помощь на Закарпатье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатскую ОГА.

Люди рассказывают о тяжелых условиях жизни под российской оккупацией, постоянных атаках и нехватке самого необходимого.

По словам представителей омбудсмена, эвакуированные пережили годы страха, атаки беспилотников, отсутствие электричества, газа, продуктов и доступа к полноценной медицинской помощи.

Среди спасенных - мужчина, который в мае получил тяжелые травмы ног в результате атаки российского дрона. Из-за отсутствия электричества и необходимого оборудования в больнице Олешек ему наложили гипс без полноценного обследования.

Несмотря на длительное лечение дома, переломы так и не срослись. Сейчас мужчина проходит обследование на Закарпатье и готовится к операции.

Еще одна эвакуированная - женщина, которая пять лет прожила в оккупации вместе с родителями. Несмотря на давление, она отказалась получать российский паспорт.

Из-за нехватки продуктов семья выживала благодаря овощам с собственного огорода. В частности, люди даже изготавливали муку из кабачков. Сейчас женщину поселили в одном из санаторно-лечебных учреждений области, где ей обеспечили трехразовое питание.

Как помогают эвакуированным

На Закарпатье переселенцам помогают восстановить документы, оформить статус внутренне перемещенных лиц и заключить декларации с семейными врачами.

Также люди проходят медицинские обследования и реабилитацию, в том числе психологическую.

11 ноября в обновленном месте временного проживания на Закарпатье разместили группу эвакуированных жителей Олешек.

Гуманитарную операцию по их спасению организовали при координации Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека и при посредничестве международных партнеров, в частности первой леди США Мелании Трамп.

Напомним, недавно РФ и Украина, при посредничестве США, провели гуманитарную миссию в Олешках.

Выяснилось, то с помощью миссии РФ укрепила свои военные силы в Олешках.

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