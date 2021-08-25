Евакуйовані в Україну 65 громадян Афганістану попросили статус біженця

Він зазначив, що в Україну прибули три евакуаційні рейси з Афганістану, які організувало Міністерство закордонних справ України під координацією керівництва країни.

"Перший рейс прибув 16 серпня. Також два рейси прибули цими вихідними, 22 і 23 серпня. Загалом на них в Україну прибуло близько 250 пасажирів. Це, звичайно, громадяни України, яких евакуювали з Афганістану, а також ті іноземці, які звернулися до України за допомогою щодо їх евакуації через надскладну ситуацію в країні", - повідомив спікер Держприкордонслужби.

Демченко додав, що серед пасажирів, понад 50 громадян України, а більшість прибулих є іноземцями, в тому числі громадяни Афганістану.

На першому евакуаційному рейсі в Україну прибула незначна кількість громадян Хорватії, Нідерландів, Таджикистану, Білорусі.

Демченко розповів, що частина прибулих в Україну громадян Афганістану - це члени сімей громадян України, які евакуювалися з цієї країни, журналісти та громадські діячі.