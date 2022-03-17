Евакуацію з Бучі можуть поновити сьогодні, до міста доставлять гуманітарку

Сьогодні, 17 березня, може відновитися евакуація з Бучі (Київська область). Також до міста доставлять гуманітарний вантаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook місцевої міської ради.

"Сьогодні в Бучу буде доставлений гуманітарний вантаж. Продукти та медикаменти розвантажать у приміщенні Бучанської міської ради. Привезуть найнеобхідніше в місто в чотирьох автобусах, які можуть евакуювати жителів. Орієнтовний час прибуття - 11:30", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на сьогодні також була анонсована евакуація жителів Ірпеня, вивозити людей будуть з Романівки. Також повідомлялося, що цим коридором можуть евакуюватися жителі Михайлівки-Рубежівки, Забуччя, Козинців і Дубрави.

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