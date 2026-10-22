Для эвакуации и ремонта техники: 157 ОМБр получила новую помощь от "Стального фронта"

Характеристики переданной спецтехники

Для механизированных подразделений важно не только получать боевые машины, но восстанавливать их после интенсивной эксплуатации или повреждений. Доставка в ремонтные подразделения, демонтаж габаритных агрегатов и транспортировку нуждаются в специализированном транспорте.

Переданный военным тягач Volvo FH16 750 имеет двигатель мощностью 750 лошадиных сил и колесную формулу 8×4. Он рассчитан на работу с тяжелыми грузами в составе автопоезда. В связке с прицепом его будут использовать для перевозки крупногабаритной и несамоходной техники, а также инженерного оборудования.

Вторым элементом помощи стал автомобильный кран Faun RTF 40-3 с максимальной грузоподъемностью до 40 тонн и телескопической стрелой длиной до 30 метров.

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Он может выполнять погрузочно-разгрузочные и монтажные работы, в том числе помогать поднимать тяжелые узлы и агрегаты при ремонте техники. Фактическая допустимая масса груза зависит от вылета стрелы и условий работы.

Вместе тягач и кран расширяют технические возможности бригады: один обеспечивает транспортировку тяжелых грузов, другой – их подъем и перемещение при обслуживании.

В эту партию помощи также вошел специализированный прицеп Istrail Maskintrailer стоимостью более 2,4 млн. грн. Общая стоимость тягача, крана и прицепа составляет более 10,4 млн. грн.

"Когда тяжелая машина выходит из строя или получает повреждение, ее нужно доставить к месту ремонта, а затем работать с агрегатами, которые невозможно перемещать вручную. Для этого нужны и тягач, и кран. Собственная специализированная техника помогает нам лучше планировать перевозки и ремонтные работы и быстрее возвращать машины к эксплуатации", - пояснил представитель 157 ОМБр.

Системная поддержка 157 ОМБр

157 ОМБр системно получает помощь от "Стального фронта". В мае 2025 года бригаде передавали тягач с полуприцепом-тралом для грузов до 68 тонн, два 12-тонных грузовика, пикапы и микроавтобусы. Эти машины предназначались для военной логистики и транспортировки техники.

В июле 2026 года военные получили очередную партию более чем на 4,4 млн грн: автомобили, квадроциклы, 50 терминалов Starlink Mini и оборудование для обучающих симуляций.

А 5 октября стало известно о передаче еще семи квадроциклов и четырех мобильных бань , обеспечивающих мобильность подразделений и бытовые нужды личного состава.



Всего с начала сотрудничества 157 ОМБр получила от "Стального фронта Рината Ахметова" помощь на 234 млн грн. Из этой суммы 76,6 млн грн приходится на 2026 год. Помощь охватывает транспорт, средства связи, оборудование для военных задач, ремонт и обеспечение быта.