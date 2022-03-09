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Евакуація із Сум продовжиться 9 березня, - ОП

Автор: Артем Горовенко

У середу, 9 березня, продовжиться евакуація із Сум - з 9.00 до 21.00 працюватиме гуманітарний коридор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.

"До евакуації будуть залучені автобуси, також можна рухатись в колоні приватним авто", - зазначив він.

Водіїв просять забирати із собою максимальну кількість людей.

Заступник керівника Офісу президента також нагадав, що у вівторок, 8 березня, відбулося два етапи евакуації з Сум, які завершилися успішно.

"Близько 5 000 людей та понад 1 000 приватних авто вже в безпеці", - наголосив він.

Людей евакуювали двома колонами автобусів (загалом - 61 автобус), які прибули на Полтавщину. Гуманітарним коридором також скористались водії цивільного автотранспорту.

Тимошенко також зазначив, що за бажанням люди зможуть залишитись в Полтаві, або продовжити евакуацію до Львова. Так, зокрема, 1 100 іноземних студентів продовжать евакуацію з Полтави поїздом до Львова.

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