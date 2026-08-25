Эвакуация семей, жилье и поддержка военных: как "Интерпайп" помогает своим в Никополе

С 2022 года компания помогает с эвакуацией семей, восстановлением поврежденного жилья и обеспечивает работников в армии необходимым снаряжением и техникой.

"Каждый наш работник, который остается в Никополе сегодня – это уже герой, а жизнь города сегодня - история несокрушимости, потому что несмотря ни на что Никополь продолжает жить. С первых дней полномасштабного вторжения "Интерпайп" поддерживает работников и в тылу, и на фронте, потому что самое важное, что у нас есть сегодня - это люди", – рассказывает директор по коммуникациям Людмила Новак.

После начала обстрелов Никополя "Интерпайп" на средства компании организовал эвакуацию женщин и детей своих работников в более безопасный район Днепропетровщины.

Оставшимся в Никополе работникам компания ежемесячно предоставляет сертификат на 1000 гривен для покупки продуктов в супермаркете.

Также с 2022 года "Интерпайп" компенсирует работникам расходы по восстановлению поврежденного жилья. Речь идет об установке окон и дверей, ремонте крыш и коммуникаций. Если квартира непригодна для проживания, компания компенсирует аренду квартиры.

Отдельно компания поддерживает работников, служащих в ВСУ. Для этого в "Интерпайпе" работает патронатная служба, которая также сопровождает семьи погибших и пропавших без вести военнослужащих и ветеранов.

Помощь военным оказывают в соответствии с их потребностями. Раньше среди основных запросов были форма, амуниция, бронежилеты и каски. В настоящее время сотрудники чаще обращаются за техникой, детекторами дронов и средствами радиоэлектронной борьбы.

Патронатная служба также помогает военным в случае ранений, оказывает организационную поддержку и организует юридические консультации.

Компания "Интерпайп" поддерживает военнослужащих (скриншот)

Работник "Интерпайпа", а ныне военнослужащий Александр Карабак рассказал, что за время службы компания передавала ему форму, зарядную станцию и автомобиль.

По его словам, он пошел в армию добровольцем в начале полномасштабного вторжения и принимал участие в Изюмском наступлении, боях за Авдеевку и Орехово и Покровской обороне.

Напомним, Никополь расположен в нескольких километрах от оккупированного Энергодара, где находится Запорожская АЭС. С лета 2022 года город подвергается артиллерийским обстрелам, атакам "Шахедами" и FPV-дронам.