Евакуація з Маріуполя. До Запоріжжя прямує колона з 2 тисячами людей

Сьогодні продовжується евакуація мирних жителів з міста Маріуполь. З Бердянську до Запоріжжя вирушила евакуаційна колона з автобусів та легкових автомобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.
До Запоріжжя прямує 42 автобуси, до яких приєдналося багато приватного транспорту. Колону супроводжують машини Червоного Хреста та Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що з Маріуполя вдалося евакуювати близько 2 тисячі людей.
Нагадаємо, протягом минулої доби до Запоріжжя евакуювали 1458 людей, з них 600 - жителі Маріуполя.
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