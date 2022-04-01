Евакуація з Маріуполя. До Запоріжжя прямує колона з 2 тисячами людей

Сьогодні продовжується евакуація мирних жителів з міста Маріуполь. З Бердянську до Запоріжжя вирушила евакуаційна колона з автобусів та легкових автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду .

До Запоріжжя прямує 42 автобуси, до яких приєдналося багато приватного транспорту. Колону супроводжують машини Червоного Хреста та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що з Маріуполя вдалося евакуювати близько 2 тисячі людей.