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Евакуація з Маріуполя. До Запоріжжя прямує колона з 2 тисячами людей

Фото: до Запоріжжя прямує евакуаційна колона (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні продовжується евакуація мирних жителів з міста Маріуполь. З Бердянську до Запоріжжя вирушила евакуаційна колона з автобусів та легкових автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

До Запоріжжя прямує 42 автобуси, до яких приєдналося багато приватного транспорту. Колону супроводжують машини Червоного Хреста та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що з Маріуполя вдалося евакуювати близько 2 тисячі людей.

Нагадаємо, протягом минулої доби до Запоріжжя евакуювали 1458 людей, з них 600 - жителі Маріуполя.

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Війна Росії проти УкраїниМаріупольЗапоріжжя