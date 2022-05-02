Евакуація з Маріуполя продовжиться завтра: час початку та місце збору

Евакуація мирного населення з Маріуполя продовжиться завтра, 3 квітня. Усі сторони вже погодили вивезення людей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.
"Офіційно. Евакуація. За підтримки ООН та Червоного Хреста на завтра погоджена евакуація мирного населення", - пише міськрада.
Евакуація розпочнеться о 07:00. Точка збору - Луначарське кільце.
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