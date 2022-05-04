Евакуація з Маріуполя: оголошено графік та маршрут в Донецькій і Запорізькій області

Запорізька обласна військова адміністрація опублікувала графік і маршрут евакуаційної колони з Маріуполя 4 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької ОВА.
Евакуаційний маршрут з Маріуполя до Запоріжжя стартує вранці 4 травня. Збір в Маріуполі у "Порт-Сіті" запланований на 8:00, в районі Луначарського кільця біля Бердянська – о 10:00, в Токмаку – близько 15:00 і Василівці – о 16:00. Евакуація відбувається за підтримки ООН і Червоного Хреста.
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