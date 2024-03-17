Эвакуация из Донецкой области: переселенцев смогут принять еще два региона

Эвакуированных жителей Донецкой области теперь смогут принимать еще два региона Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую ОВА.
Недавно состоялось заседание Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения. В нем приняли участие:
Отмечается, что руководство Ровенской и Волынской ОВА доложили о готовности принять эвакуированное гражданское население из Донецкой области в частности с определением конкретных мест расположения.
Эта информация даст возможность эвакуированным гражданам заранее знать, какие условия для проживания их ожидают. Особое внимание сосредоточили на адаптации детей, маломобильного населения и людей с инвалидностью.
В Донецкой ОВА сообщили, что эвакуация в указанные регионы начнется 23 марта.
Напомним, 23 октября 2023 на заседании Координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации было объявлено об эвакуации около 250 детей из Донецкой области. Она была введена в 8 населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов, где ситуация остается критической из-за постоянных обстрелов.
Кроме того, в Донецкой ОВА сообщали, что 388 детей нуждаются в принудительной эвакуации.
Также недавно сообщалось, что в начале года принудительная эвакуация детей была объявлена в отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской общин Донецкой области. 26 февраля оттуда удалось вывезти всех детей.
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