Евакуація з "Азоту" у Сєвєродонецьку: Гайдай пояснив, чи можна вивезти людей

Евакуація мирних жителів з заводу "Азот" у Сєвєродонецьку поки що неможлива. Обстріли з боку окупантів не припиняються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая .

"Фізично вибратися з території заводу зараз неможливо і просто небезпечно через постійні обстріли та бої", - зазначив він.

В укриттях "Азоту" знаходяться 568 людей, серед них 38 дітей. За словами Гайдая, минулого місяця мирні жителі відмовилися від евакуації.

Вивезти людей можна лише за умови повного припинення вогню. Наразі Сєвєродонецьк не заблокований, зв'язок з містом є.