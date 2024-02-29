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EVA.UA вперше увійшла в топ ритейлери в сфері e-com

Четверг 29 февраля 2024 09:00 promo
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“У 2023 році ми вперше себе побачили в топ-3 гравців на ринку за результатами Чорної п’ятниці. Цей факт відбувся і дуже нас надихнув, показавши, що наші амбітні плани цілком реально досяжні”,розповіла директорка департаменту електронної комерції мережі Олена Аннєнко.

EVA.UA вперше увійшла в топ ритейлери в сфері e-com

Попри наявність потужних гравців, сфера e-com в Україні знаходиться на стадії розвитку. Ще 5 років тому існувала думка, що для побудови онлайн-ритейлу потрібне інше мислення, ніж для офлайну. Нині конкуренція між інтернет-ритейлерами залишається переважно ціновою. З наступним кроком ми повинні перейти на той етап, коли будемо змагатись один з одним не ціною одного і того ж товару, а технологіями і сервісами,пояснила Аннєнко.

EVA активно розвиває сферу e-com ще з 2017 року. Повномасштабне вторгнення росії до України зменшило темпи розвитку, але мережа не зупинилася та продовжила працювати завдяки наявності складів не лише у Броварах, але й у Львові.

EVA.UA – це 1000 людей в онлайн продажах, які обробляють 14 000 онлайн-замовлень на день. Загалом мережа може похвалитися 14 мільйонами відвідувань сайту EVA.UA на місяць.

Наразі компанія працює над збільшенням кількості замовлень і над вдосконаленням сервісу. Продовжує розвивати мережу точок видачі інтернет-замовлень у своїх магазинах. Наразі їх – 1050, і це – найпопулярніший спосіб отримання замовлень з EVA.UA. Крім того, у квітні 2023 мережа запустила пілот власної кур’єрської доставки в Києві.

Наступний етап – скорочення термінів виконання інтернет-замовлень, який по Києву складає 30 годин, тоді як минулого року – близько 2 днів. За словами Олени Аннєнко, в EVA планують принаймні половину замовлень доставляти в рамках одного дня. Це стосується міст, де є склади компанії.

“Ціль, яку ми собі ставимо — увійти до топ-3 українських онлайн-ритейлерів до кінця року. Тобто не просто потрапити туди по результатах окремої активності, а закріпитись на постійній основі, – підсумувала вона.

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