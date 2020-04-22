ЕВА вимагає доопрацювати методику по РАБ-тарифам від НКРЕКП

В Європейській бізнес асоціації (ЕВА) вимагають від НКРЕКП допрацювати запропонований механізм стимулюючого тарифоутворення. Про це Асоціація повторно повідомила регулятору в офіційному листі після повторного оголошення регулятора про розгляд методології в період карантину, передає РБК-Україна.

Зокрема, асоціація закликала регулятора розпочати публічне обговорення теми, зокрема з представниками комітету Асоціації, після завершення карантинно-обмежувальних заходів, щоб всі зацікавлені могли взяти участь в засіданні та внести пропозиції.

ЕВА у листі наголосила, що "методика потребує глибокого доопрацювання, оскільки поточна редакція може призвести до негативних наслідків та не сприятиме проведенню реформи".

ЕВА впевнені за умов введеного в країні режиму надзвичайної ситуації не можливо провести ґрунтовне публічне обговорення. Крім того, Регулятор не створив умов для якісної дистанційної участі в засіданнях.

"Слідкуючи за засіданнями НКРЕКП онлайн, члени комітету Асоціації звертають Вашу увагу на те, що повноцінне обговорення онлайн фактично неможливе, оскільки трансляція, на жаль, відбувається з перебоями зв’язку", - наголосили в асоціації.

Обговорення реформи та погодження повинні проводитись за умови забезпечення повноцінного публічного обговорення документів, урахування та узгодження між собою позицій усіх учасників ринку та державних органів.

"Натомість, забезпечення проведення вищезазначених заходів значно ускладнюється за умов введеного режиму надзвичайної ситуації в країні", - підкреслюється у зверненні.

7 квітня ЕВА вже зверталася до регулятора з проханням перенести будь-які активні дії щодо впровадження стимулюючого регулювання на час після карантину, оскільки зараз всі зусилля компаній направлені на подолання наслідків епідемії Covid-19. Але НКРЕКП повторно винесла питання на розгляд 22 квітня, про що повідомила на своєму сайті.

Нагадаємо, Спілка ОСР звернулася до НКРЕКП з проханням не проводити розгляд питання про стимулююче тарифоутворення 22 квітня, оскільки це порушує постанову НКРЕКП № 866 від 30 червня 2017 року, що гарантує можливість безперешкодного публічного обговорення проектів рішень регулятора.