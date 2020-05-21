ЕВА закликає Раду дозволити використовувати до 70% коштів екоподатку на экомодернизацию

Фото: Європейська бізнес асоціація (з відкритих джерел)

Крім того, експерти ЕВА вважають доцільним забезпечити зарахування коштів екоподатку виключно в спеціальні фонди

Європейська бізнес асоціація закликає Верховну раду реформувати механізм збору та використання екологічного податку. Така пропозиція міститься в листі асоціації на адресу керівництва парламентських комітетів з питань фінансів, бюджету та екологічної політики, а також Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.

Про це йдеться на сайт асоціації, передає РБК-Україна.

"Першочерговою метою внесення змін у чинне природоохоронне законодавство в частині екоподатку повинно бути не підвищення його ставок, а забезпечення цільового використання коштів, що надходять від сплати екоподатку, в тому числі створення економічних механізмів для інвестування в екологічну модернізацію підприємств", - сказано в документі.

В 2019 році українські підприємства збільшили відрахування екологічного податку до держбюджету на 40% порівняно з попереднім роком - до 3,9 млрд грн. Згідно з даними Минэкоэнерго, кошторис бюджетної програми "Здійснення природоохоронних заходів" в 2019 році склала трохи більше 481 млн грн, тобто близько 12,35% всіх надходжень.

У зв'язку з цим бізнес-співтовариство пропонує дозволити підприємствам використовувати до 70% коштів екоподатку на інвестиції в природоохоронні заходи. Такий крок дозволить підвищити ефективність використання коштів у частині впливу на екологічну обстановку, так як промислові підприємства розуміють, за рахунок реалізації яких заходів можна знизити навантаження на навколишнє середовище.

Крім того, експерти ЄБА вважають доцільним забезпечити зарахування коштів екоподатку виключно у спеціальні фонди з таким розподілом: 70% - до місцевих бюджетів, 30% - до держбюджету.

Зараз екоподаток розподіляється між бюджетами різних рівнів в наступних пропорціях: місцеві бюджети - 55%, держбюджету - 45%.

Бізнес-співтовариство вважає доцільним залишити на нинішньому рівні екоподаток за викиди СО2. А в перспективі - замінити його системою торгівлі квотами на викиди. Податок за викиди СО, на переконання експертів Асоціації, потрібно скасувати.

Щоб гармонізувати всі ці зміни, ЄБА закликає депутатів сприяти відхиленню серії законопроектів (№2367, №2367-1, №2367-2, №2465, №2465-1) і консолідувати всі раціональні пропозиції, які в них містяться, в єдиному узгодженому проекті закону. У ньому повинні бути передбачені конкретні інструменти фінансування екологічної модернізації промисловості та енергетики.

Як повідомляв GMK Center, українська промисловість зацікавлена в поліпшенні стану навколишнього середовища, однак очікує від держави прозорого розподілу зібраних коштів.

З закликами модернізувати механізм розподілу коштів екоподатку до влади неодноразово зверталися і Європейська бізнес асоціація, Американська торгова палата.

Автор: Олександра Діденко