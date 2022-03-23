EUMETSAT не ділитиметься метеорологічними даними з Росією

Перед цим США та інші країни-союзники попередили EUMETSAT, що Кремль може планувати застосування хімічної або біологічної зброї в Україні, і миттєві метеорологічні дані можуть бути використані для атаки.

Спочатку в EUMETSAT (міжурядова організація, що базується в Німеччині), заявили, що продовжує надавати організаціям у РФ дані, але тепер передумали.

Так, організація повідомила журналістам, що спеціальна Рада держав-членів зібралася у вівторок вранці та прийняла рішення негайно призупинити дію ліцензій російських користувачів і призупинити дію двосторонньої угоди про співпрацю з провідним метеорологічним агентством РФ, включаючи весь обмін даними і навчання. Представник EUMETSAT відмовився повідомити, чим було викликане це рішення.

EUMETSAT управляє технічною інфраструктурою, яка дозволяє поширювати дані з численних супутникових каналів.

До рішення, прийнятого у вівторок, в організації заявили, що припинили відправляти дані з супутників ЄС до Росії та Білорусі за вказівкою Європейської комісії, але продовжували передавати інформацію з інших європейських супутників в ці дві країни, а також метеорологічні спостереження по всьому світу.