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EUMETSAT не ділитиметься метеорологічними даними з Росією

Фото: EUMETSAT зупинила співпрацю з РФ (eumetsat.int)
Автор: Володимир Костирін

Європейська організація з експлуатації метеорологічних супутників (EUMETSAT) призупинила співпрацю з Росією і не буде ділитися з нею метеорологічними даними. Так, організація приєдналася до інших західних погодних агентств, які обмежили обмін інформацією після вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Перед цим США та інші країни-союзники попередили EUMETSAT, що Кремль може планувати застосування хімічної або біологічної зброї в Україні, і миттєві метеорологічні дані можуть бути використані для атаки.

Спочатку в EUMETSAT (міжурядова організація, що базується в Німеччині), заявили, що продовжує надавати організаціям у РФ дані, але тепер передумали.

Так, організація повідомила журналістам, що спеціальна Рада держав-членів зібралася у вівторок вранці та прийняла рішення негайно призупинити дію ліцензій російських користувачів і призупинити дію двосторонньої угоди про співпрацю з провідним метеорологічним агентством РФ, включаючи весь обмін даними і навчання. Представник EUMETSAT відмовився повідомити, чим було викликане це рішення.

EUMETSAT управляє технічною інфраструктурою, яка дозволяє поширювати дані з численних супутникових каналів.

До рішення, прийнятого у вівторок, в організації заявили, що припинили відправляти дані з супутників ЄС до Росії та Білорусі за вказівкою Європейської комісії, але продовжували передавати інформацію з інших європейських супутників в ці дві країни, а також метеорологічні спостереження по всьому світу.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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