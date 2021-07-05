Цього тижня відбудеться засідання комісії Україна-НАТО. Обговорять ситуацію на Донбасі

Цього тижня має відбутися засідання комісії Україна-НАТО. Участь в засіданні комісії візьме віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова виконувача обов'язки очільника місії України про НАТО Георгія Толкачова на форумі "Україна 30" .

"У нас через два дні буде засідання комісії Україна-НАТО за участю віце-прем'єр-міністра Олексія Резнікова", - сказав він.

Толкачов додав, що віце-прем'єр Резніков буде розповідати учасникам засідання про ситуацію на окупованих територіях Донбасу.

"Віце-прем'єр-міністр буде детально доносити правдиву інформацію до держав-членів по тому, що відбувається в окремих регіонах тимчасово окупованих територій", - додав керівник української місії.