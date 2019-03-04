Цього року Український маркетинг-форум присвячений ідейній позиції брендів

Главной темой 12 Украинского маркетинг-форума, который состоится в Киеве 16–17 апреля, стала идейная позиция брендов: «Добро пожаловать в новый мир. Вход для аутентичных брендов с убеждениями».

Виктор Ишков, CEO Ukraine & Central Asia в BBDO Worldwide, комментирует выбор темы: «Наши бренды больше нам не принадлежат. Мы зависим от потребителя так, как никогда ранее. Один твит может обрушить рынки. На Амазоне 80% продаваемых продуктов — коммодити или private labels. Магия уникальных предложений и продуктов уходит. Для брендинга наступают темные времена. Но не все так просто. Что может сделать бренд значимым? Личные убеждения и философия».

Алена Тараненко, партнер брендингового агентства «Тень», резюмирует: «Наступил кризис доверия: люди устали отдавать голоса политикам-конъюктурщикам, доллары — инфантильным брендам и время — безыдейным боссам. Люди готовы платить больше тем брендам, чье мировоззрение разделяют».



Новым реалиям посвящена и рекламная кампания Форума «И снова скип!».

Ролик кампании — http://bit.ly/2Ew6BxR .

Олег Томин, собственник и креативный директор агентства BART&FINK, объясняет идею: «Все мы хоть раз мяли в руках носовой платочек, приговаривая в сердцах: “Ох, уж эти недобрые миллениалы, только и умеют, что скипать мою рекламу!” Но все это — от малодушия и неопытности. Пора признать, что 2К19 — это либо сказать за 6 секунд, либо не сказать вообще. Грустно, но честно». BART&FINK — авторы идеи, а ее видеовоплощением занимался постпродакшен KIEV POSTPRODUCTION (КПП).

«Помимо маркетинга, будем говорить о лидерстве и мотивации в VUCA-мире, а также о том, как успеть все», – рассказывает Ирина Бондаренко, продюсер Украинского маркетинг-форума, управляющий директор компании IdeasFirst.



Форум состоится в конгресс-центре Mercure (ул. Вадима Гетьмана, 6). Впервые событие будет проходить на двух этажах, в четырех залах одновременно.

В этом году участников ожидает четыре контентных потока, 17 секций и 70 выступлений. Событие ежегодно собирает 1000 ведущих маркетинг-директоров страны и идейных владельцев компаний.