Вже цього року: в РФ розповіли, коли почнуться поставки газу по "Північному потоку-2"

Минулого тижня глава " Газпрому "Олексій Міллер заявив, що завершення будівництва "Північного потоку-2" залишилося чекати недовго. Також він сказав, що компанія поставить перший газ по газопроводу на європейський ринок вже в цьому опалювальному сезоні до кінця 2021 року.

Ці слова підтвердив в інтерв'ю виданню глава австрійської OMV Райнер Зеле, яка є партнером "Газпрому" і інвестором проекту "Північний потік-2".

За словами Зеле, будівництво газопроводу завершиться наступного тижня. При цьому саме інтерв'ю відбулося 27 серпня.

Також на питання про те, коли почнуться поставки газу в Європу, Зеле заявив, що це відбудеться до кінця року.

"До кінця року. Це сказав Олексій Міллер. І я поділяю його прогноз", - заявив Зеле.