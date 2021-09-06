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Вже цього року: в РФ розповіли, коли почнуться поставки газу по "Північному потоку-2"

Автор: Наталья Скороход

Глава австрійської OMV Райнер Зеле заявив, що будівництво "Північного потоку-2" завершиться найближчим часом. Також він підтвердив слова глави російського "Газпрому" про те, що поставки газу в Європу по газопроводу почнуться до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Відомість.

Минулого тижня глава " Газпрому "Олексій Міллер заявив, що завершення будівництва "Північного потоку-2" залишилося чекати недовго. Також він сказав, що компанія поставить перший газ по газопроводу на європейський ринок вже в цьому опалювальному сезоні до кінця 2021 року.

Ці слова підтвердив в інтерв'ю виданню глава австрійської OMV Райнер Зеле, яка є партнером "Газпрому" і інвестором проекту "Північний потік-2".

За словами Зеле, будівництво газопроводу завершиться наступного тижня. При цьому саме інтерв'ю відбулося 27 серпня.

Також на питання про те, коли почнуться поставки газу в Європу, Зеле заявив, що це відбудеться до кінця року.

"До кінця року. Це сказав Олексій Міллер. І я поділяю його прогноз", - заявив Зеле.

Нагадаємо, що США можуть ввести санкції проти Росії за "Північний потік-2". Глава "Нафтогаз України" Вітренко назвав умови.

Раніше повідомлялося, що Зеленський хоче обговорювати "Північний потік-2" разом з США. Про це розповіли в офісі президента.

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Північний потік-2Російська Федерація