У цьому році близько 40 тисяч випускників отримають дипломи харківських вишів, - Світлична

У цьому році близько 40 тис. випускників отримають дипломи харківських вишів, а Харківська область входить в топ-10 європейських вишівських центрів. Про це повідомила голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична під час вручення дипломів у Каразінському університеті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ХОДА.

Дипломи отримали випускники хімічного, фізичного, фізико-технічного факультетів та факультету математики та інформатики.

"Харків завжди асоціюється зі студентством, і недарма Харківська область входить в топ-10 європейських вишівських центрів. У цьому році близько 40 тисяч випускників отримають дипломи наших вишів. У нас дуже потужна школа, і ми працюємо над тим, щоб вона розвивалася", - сказала Світлична.

Вона зазначила, що Каразінський університет вже п'ятий рік поспіль є єдиним вишем країни, який потрапляє в міжнародний рейтинг World University Ranking.

Вітаючи магістрів із завершенням навчання, голова ХОДА побажала їм перемог на подальшому життєвому шляху.

"Ви подолали дуже важкий і довгий шлях. Але попереду у вас найцікавіше - доросле життя, в якому ви можете розкритися. Розкрити таланти, які заклали у вас батьки і природа. Ви зможете застосувати на практиці знання, які вклали у вас одні з кращих викладачів України, адже Каразінський університет - це бренд. Вам пощастило, що ви закінчили саме цей виш, - сказала Світлична. - Бажаю завжди вірити в себе і надихатися підтримкою батьків і друзів, спиратися на знання, які ви отримали в університеті, і впевнено йти до перемог".

Під час святкового заходу керівник області нагородила пам'ятними медалями та дипломами кращих випускників кожного з чотирьох факультетів.