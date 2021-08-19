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Цього року почнеться ремонт ділянки траси Р-42, що веде до Сорочинського ярмарку

Автор: РБК-Україна

Цього року в рамках програми президента "Велике будівництво" стартує ремонт розташованої на Полтавщині траси Р-42 Лубни - Миргород - Опішня в межах Лубенського району. Наразі тривають тендерні процедури на визначення підрядної організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору".

Загальна протяжність автодороги Р-42 Лубни - Миргород - Опішня - 121, 9 км. Вона з’єднує три області - Полтавську, Сумську та Харківську, і поєднує райони області для під’їзду до санаторно-курортних зон та джерел мінеральних вод. Протягом останніх трьох років цю трасу оновили майже на 65 км.

Крім цього, Р-42 веде до села Великі Сорочинці, де щорічно проходить Національний Сорочинський ярмарок. Цьогорічний ярмарок стартував у вівторок, 17 серпня.

"Щодоби дорогою Р-42 рухається близько 6000 транспортних засобів. В період проведення Сорочинського ярмарку ця цифра збільшується вдвічі", - розповіли в "Укравтодорі".

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що цього року планується побудувати, реконструювати та відремонтувати 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.

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Велике будівництво