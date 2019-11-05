Цього року клієнтами "Волиньгаз Збуту" стали ще 1,9 тис. волинян

На Волині збільшилась кількість користувачів газом. За 10 місяців 2019 року року майже 1900 мешканців Волинської області обрали своїм постачальником ТОВ "Волиньгаз Збут". Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Наразі загальна кількість побутових споживачів газу в області сягнула майже 250 тис., левова частка яких – клієнти з обласного центру та найбільших міст області. Найактивніше кількість клієнтів "Волиньгаз Збуту" зростає в обласному центрі та Луцькому районі – за рік тут новими споживачами газу стали майже 1500 домогосподарств. Ще близько 160 нових споживачів компанія отримала в місті Ковелі, у Володимирі-Волинському – біля 170 нових клієнтів, у Нововолинську – 25. Таке збільшення пов`язане з новобудовами в містах", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що у більшості районів області зареєстровано всього до десятка нових користувачів газу.

"З-поміж усіх видів палива волиняни все ж таки віддають перевагу природному газу як найдоступнішому та екологічному енергоносію, - сказав директор "Волиньгаз збут" Микола Тищук. – Водночас, у сільській місцевості окремі споживачі переходять на користування альтернативними видами палива, зокрема, деревиною. Тому клієнтська база перебуває в постійному русі".

За словами прес-служби, наразі більшість поставок газу "Волиньгаз Збуту" припадає на побутових споживачів. Однак, ця категорія є найпроблематичнішою та вимагає значних фінансових і людських ресурсів.

"Торговельна націнка "Волиньгаз Збуту" становить усього 2,5 % від закупівельної ціни природного газу. Тож при сплаті за газ, цю націнку використовують на друк та доставку квитанцій, підтримку необхідних сервісів для онлайн-спілкування з клієнтами, зокрема – Особистого кабінету споживача на сайті 104.ua, мобільних додатків 104 MobileLight (iOS) та 104Mobile (Android), Контакт-центру та ін. Однак, ситуацію значно ускладнюють багатомільйонні борги споживачів, в тому числі й отримувачів державної допомоги, а також велика кількість пільговиків і субсидіантів", - йдеться у повідомленні.