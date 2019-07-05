В цьому році в Харківській області проведуть ремонтні роботи на близько 100 дорогах, - Світлична

Очільниця Харківської області Юлія Світлична відвідала Первомайський та Лозівський райони, де поспілкувалася з місцевими громадами і заслухала доповіді про виконані ремонтні роботи керівників дорожніх служб регіону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської ОДА.

Світлична акцентувала на тому, що роботи повинні бути проведені вчасно і якісно.

"Попередили "Укравтодор", що потрібно ефективно та якісно використовувати кошти на ремонт дороги. Стежити за якістю будівельних матеріалів, і якістю асфальту, який кладеться на дороги. Ще раз попереджаю - щоб жодна копійка не була вкрадена, щоб навіть думка така ні в кого не з'явилася", - сказала Світлична.

Як зазначають в ОДА, дорога Харків - Мерефа - Лозова - Павлоград - одна з найбільш зруйнованих в області.

"Люди багато років чекали її ремонту. Є ряд проблемних питань - як виробничого, так і фінансового характеру. Вирішувати їх допомагають президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Ці питання знаходяться на їх особистому контролі. Зараз ми, крім комплексного ремонту цієї траси, будуємо об'їзну дорогу вздовж міста Лозова. Роботи йдуть за графіком - максимальними темпами", - сказала голова ХОДА Юлія Світлична.

Керівниця області зазначила, що дорога на Лозову стане 4-ю великою магістраллю регіону, яка буде повністю відремонтована. Вже комплексно відновлені автодороги до Донецької, Луганської та Сумської областей.

За інформацією заступника начальника з розвитку доріг Служби автомобільних доріг у Харківській області Сергія Пляка, поки на дорозі Мерефа - Лозова - Павлоград виконано близько половини всіх запланованих на цей рік робіт.

"Ми запланували в цьому році, виходячи з обсягу фінансування, повністю відновити ділянку в місто Лозова. З урахуванням робіт, виконаних в минулому і позаминулому роках, це 107 кілометрів в цілому. Ще 5 км відремонтуємо за містом Лозова - в село Іванівка. Крім того, виконуються ремонти 4 штучних споруд (мостів і шляхопроводів)", - повідомив Сергій Пляка.

Зараз дорожники виконують ряд робіт на різних ділянках шляху: вкладають 20-сантиметрову основу, там, де вона вже є, - асфальтують, облаштовують узбіччя. Паралельно триває фрезерування старого покриття - вже поруч з Краснопавлівкою Лозівського району. У самій Лозовій розгорнулися будівельні роботи. Тут за рахунок Дорожнього фонду Харківської області створюють першу за час незалежності України нову місцеву дорогу - в об'їзд міста.

"Будівництво цієї дороги дозволить розвантажити рух у Лозовій. Зараз весь транзитний великоваговий транспорт йде по центру міста - біля шкіл, дитячих садів і т.д. Інтенсивність руху становить більше 3000 автомобілів на добу, - розповів директор ДП "Дороги Харківщини" Ігор Турченко. - Загальна ділянка нового будівництва становить 1,6 км. При цьому містом транспорт зараз проїжджає майже на 8 км більше. Тобто водії зможуть заощадити час. Зараз будівельні роботи виконані на 35% - відсипана глина, знятий шар ґрунту. Наступного тижня підрядник розпочне роботи по відсипці основи з піску і щебеню".

Всього, за інформацією Світличної, в цьому році в Харківській області ремонтні роботи проведуть на близько 100 дорогах - як державного, так і місцевого значення.