Це поза часом. Шольц виключив пацифізм у питання постачання зброї Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився щодо відмов постачати Україні озброєння. Назвав це цинічним рішенням під час путінської агресії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт канцлера Німеччини Олафа Шольца.
"Я поважаю будь-який пацифізм та будь-яке ставлення до нього. Але громадянам України має здаватися цинічним, коли їм кажуть, що вони мають захищатись від агресії Путіна без зброї. Це поза часом", - написав канцлер.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що нещодавно Шольц привітав на рішення Бундестагу щодо постачання важкого озброєння Україні.
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