Це стратегія: Макрон хоче розлютити нещеплених, ускладнюючи їм життя

"Я не збираюся злити французів. Але що стосується нещеплених, я дуже хочу їх розлютити. І ми будемо робити це до кінця. Це стратегія", - сказав президент у інтерв'ю газеті Le Parisien.

Зауваження Макрона прозвучали в той час, коли парламент Франції обговорював новий закон, який, якщо він буде прийнятий, означатиме, що тільки повністю вакциновані - а не ті, у кого негативний тест на COVID - матимуть право на отримання сертифіката з наступного місяця.

Сертифікат, введений цього літа, потрібен у Франції для доступу в закриті громадські місця, такі як кафе, ресторани, кінотеатри, музеї, концертні майданчики і спортивні центри, а також для посадки на поїзди далекого прямування і літаки.

"У демократії найлютіші вороги - брехня і дурість. Ми чинимо тиск на нещеплених, максимально обмежуючи їх доступ до громадської діяльності", сказав Макрон.

За словами Макрона, Франція вакцинувала майже 90% населення, що має право на вакцинацію, і "чинить опір лише дуже незначна меншість"

Президент, який сказав, що хоче балотуватися на другий термін на президентських виборах у квітні, але не буде оголошувати своє рішення до тих пір, поки "ситуація зі здоров'ям не дозволить", додав, що він "не збирається саджати у в'язницю або насильно проводити їх вакцинацію"

Тому, за його словами, "ми повинні їм сказати: з 15 січня ви більше не зможете ходити в ресторан. Ви більше не зможете піти на каву, ви більше не зможете піти в театр. Ви більше не зможете піти в кіно".

Макрон додав: "Коли мої свободи загрожують свободі інших, я стаю безвідповідальним. Хтось безвідповідальний не є громадянином".